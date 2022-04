"Car-Freitag": Hunderte Autoposer treffen sich in Hamburg Stand: 16.04.2022 07:03 Uhr Am Karfreitag trifft sich jedes Jahr in vielen Städten die Autotuning-Szene - so auch am Freitagabend in Hamburg. Im Hafen und in Allermöhe kamen Hunderte aus ganz Norddeutschland mit ihren aufgemotzten Autos zusammen, begleitet von der Polizei.

Zunächst kamen zahlreiche Fans getunter Sportwagen am "Car-Freitag" auf einem Parkplatz an der Ölmühle im Hamburger Hafen zusammen - die Polizei sprach von ausgelassener Partystimmung. Am Abend verlagerte sich der Treff auf das Gelände einer Tankstelle in Allermöhe, wo sich mehrere Hundert Autos einfanden.

AUDIO: So lief der "Car-Freitag" in Hamburg (1 Min) So lief der "Car-Freitag" in Hamburg (1 Min)

Polizei kontrollierte Autos

Auch die Kontrollgruppe "Autoposer" der Hamburger Polizei war vor Ort und überprüfte diverse Fahrzeuge. Außerdem wurde ein mobiler Blitzer aufgebaut.

Das Spektakel wollten sich auch zahlreiche Schaulustige nicht entgehen lassen - sie saßen in Zweierreihen auf Campingstühlen am Straßenrand und bestaunten die aufgemotzten Wagen - und den Polizeieinsatz.

