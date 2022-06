CDU fordert Parkverbotszonen für Wohnmobile in Hamburg Stand: 28.06.2022 06:20 Uhr In Hamburg verstopfen nach Ansicht der CDU immer mehr Wohnmobile die öffentlichen Parkplätze. In der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch fordert die CDU daher Verbote für Camper-Fahrzeuge in besonders belasteten Straßen.

Fast 17.400 Wohnmobile waren zu Jahresbeginn in Hamburg gemeldet. Am Leinpfad in Winterhude, am Philosophenweg in Altona oder in Groß-Borstel: Auf den raren öffentlichen Parkplätzen ballen sie sich örtlich, als befinde man sich auf dem Campingplatz. Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Richard Seelmaecker erhält nach eigenen Angaben laufend Beschwerden von Anwohnenden, die keine freien Stellplätze mehr finden würden: "Es ist in der Tat zum Problem geworden, weil es im Grunde genommen alles Dauercamper sind. Häufig bewohnen sie in der guten Jahreszeit noch ihre Fahrzeuge. Dafür ist der Straßenraum nicht gedacht."

CDU fordert Verbotsschilder für Camper

Wochenlang stünden die Camper am selben Fleck. Die Straßenverkehrsordnung ist Bundes- und nicht Ländersache. Und die erlaubt dauerparkende Camper - solange diese nicht bewohnt werden. Deshalb schreitet der Senat bislang nicht ein. Die CDU fordert nun, Verkehrszeichen für "Campen verboten" einzusetzen: "Der rot-grüne Senat muss zusehen, dass wir entsprechende Zonen bekommen, wo nicht mehr dauerhaft geparkt werden darf - mit den Campern. Die gehören nicht als Dauerparker in die Stadt."

Außerdem müsse Hamburgs Polizei Wohnwagen strenger kontrollieren. Anhänger dürfen nämlich nur zwei Wochen am selben Fleck stehen, werden aber selten aufgeschrieben.

