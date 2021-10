Bundesregierung holt Hamburger IS-Anhängerin zurück Stand: 07.10.2021 08:52 Uhr Die Bundesregierung hat acht deutsche Frauen mit ihren 23 Kindern aus Syrien zurückgeholt. Sie sind in der Nacht in Frankfurt gelandet, darunter ist auch eine Hamburgerin.

Nach NDR-Informationen handelt es sich um eine Frau, die vor acht Jahren mit ihrer kleinen Tochter zur Terrormiliz IS gegangen war - gegen den Willen des Vaters. Seit Jahren hatte der Vater um die Rückkehr des Mädchens gekämpft. Darüber hatte das ARD-Magazin Panorama bereits berichtet.

Vater kämpfte um Rückkehr seiner Tochter

Er hatte immer wieder beim Auswärtigen Amt nachgefragt und auch selbst über soziale Medien nach seiner Tochter gesucht. Seine Ex-Frau hatte sich nach der Scheidung des Paars immer mehr radikalisiert. Als die Tochter drei Jahre alt war, ging sie mit ihr nach Syrien zum IS.

AUDIO: Hamburger IS-Anhängerin wird mit Tochter zurückgeholt (1 Min) Hamburger IS-Anhängerin wird mit Tochter zurückgeholt (1 Min)

Für sechs Frauen liegt Haftbefehl vor

Der Vater zeigte die Frau wegen Kindesentzugs an und schaltete internationale Suchaufträge. Lange ohne Erfolg. Dann erfuhr er, dass die Mutter mit ihrer Tochter in einem Gefangenenlager in Nordsyrien ist. Von dort soll sie nun nach Deutschland zurückgekommen sein - zusammen mit anderen Frauen und Kindern. Nach NDR-Informationen sollen deutsche Diplomaten monatelang über die Rückkehr verhandelt haben. Für sechs Frauen liegt ein Haftbefehl vor.

Weitere Informationen Alleingelassen: Herr Farooqi und das entführte Kind Seit fünf Jahren hat Danisch Farooqi keinen Kontakt zu seiner Tochter. Die Ex-Frau ging zum IS und verschleppte das Kind nach Syrien. Er will sein Kind zurück, doch die Regierung hält ihn hin. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.10.2021 | 08:00 Uhr