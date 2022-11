Bürgerschaft kritisiert die Hafenpolitik des Hamburger Senats Stand: 30.11.2022 16:15 Uhr Zwei Tage ist es her, dass Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die große Senatsumbildung angekündigt hat. In der Bürgerschaft sorgte das am Mittwoch für hitzige Debatten. Aber: Fast alle Fraktionen dankten dem scheidenden Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).

"Wirtschaftssenator an SPD und Grünen gescheitert" - unter dieser Überschrift hatte die CDU-Opposition die Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet. Fraktionschef Dennis Thering nutzte das für eine Generalabrechnung mit der Hafenpolitik. "Was Hamburgs Hafen braucht, sind bessere Wettbewerbsbedingungen, ist eine Planungssicherheit", so Thering. Das gelinge aber nicht, weil sich SPD und Grüne sich uneins sind, meint nicht nur die CDU, sondern auch die AfD.

Linke: "Hafenpolitik des Senats ist gescheitert"

Norbert Hackbusch von der Linksfraktion schlug in die gleiche Kerbe - und nennt die Schlickprobleme in der Elbe hausgemacht: "Die Elbvertiefung ist nicht nur gescheitert, sondern die gesamte Politik des Hafens und dieses Senats in Zusammenhang mit dem Hafen ist gescheitert." Dass die Elbvertiefung gescheitert sei, hatte in der vergangenen Woche auch Grünen-Co-Fraktionschef Dominik Lorenzen gesagt. In der Bürgerschaft wiederholte er das allerdings nicht. Die Schlickprobleme werden gelöst, versprach die SPD.

Emotional wurde es, als Michael Westhagemann wahrscheinlich zum letzten Mal an das Rednerpult trat. "Ich bin froh, meinen Beitrag geleistet zu haben. Meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre", sagte er mit gebrochener Stimme. Darauf folgte eine Minute Applaus im Stehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.11.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbvertiefung Hamburger Hafen