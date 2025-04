Stand: 10.04.2025 06:51 Uhr Brand auf Terrasse greift auf Wohnung über

Im Baumpieperweg in Neugraben-Fischbek hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer brach gegen 3.45 Uhr auf der Terrasse eines Wohnhauses aus und breitete sich dann bis in das Schlafzimmer aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich aus der Wohnung retten und blieben unverletzt. Die Brandursache ist unklar.

