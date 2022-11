Bilanz: Mehr als 35 Tonnen Spenden für die Hamburger Tafel Stand: 26.11.2022 12:36 Uhr Die Hamburger Tafel hat in den zurückliegenden Monaten drei Spendenaktionen in mehreren großen Einkaufszentren durchgeführt. Dabei kamen insgesamt über 35 Tonnen Lebensmittel und Hygiene-Artikel zusammen.

Julia Bauer, Sprecherin der Hamburger Tafel, ist vom Ergebnis überwältigt: "Das sind genau die Sachen, die wir dringend brauchen, um sie weitergeben zu können - das ist wirklich großartig", sagte sie NDR 90,3 am Sonnabend.

Tafel will Spendenaktion fortführen

Die ersten beiden Aktionstage fanden Ende September und Ende Oktober statt. Zuletzt wurden am Donnerstag in der Europa Passage, im Alstertal-Einkaufszentrum, im Elbe-Einkaufszentrum und im Phoenix-Center haltbare Lebensmittel und Hygiene-Artikel gesammelt. Wegen des Erfolgs der Spendenaktionen plant die Hamburger Tafel solche Aktionen künftig vierteljährlich durchzuführen.

Lage bei den Tafeln spitzt sich mit der Energiekrise zu

Rund 45.000 Menschen versorgen sich bei der Hamburger Tafel, schätzt Bauer. Die meisten der rund 30 Ausgabestellen der Tafel haben einen Aufnahmestopp - nur an bereits registrierte Bedürftige werden seit dem Frühjahr 2022 noch Lebensmittel verteilt.

Die Lage bei der Hilfsorganisation habe sich seit dem Krieg in der Ukraine deutlich verschlechtert, so Bauer. "Die Energiekosten machen uns sehr zu schaffen. Es sind aber auch deutlich weniger Lebensmittel-Spenden, die momentan reinkommen. Und das alles bei steigenden Zahlen an Menschen, die auf die Hilfe angewiesen sind."

