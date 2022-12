Bezirksversammlung Wandsbek: Rot-Grün hat wieder eine Mehrheit Stand: 14.11.2022 16:10 Uhr In Wandsbek, Hamburgs größtem Bezirk, gibt es wieder eine rot-grüne Mehrheit. Grund ist ein Neuzugang bei der SPD-Fraktion in der Bezirksversammlung.

Es ist eine weitere überraschende Wendung im wochenlangen Drama um die Mehrheit im Bezirk: Der fraktionslose Wandsbeker Bezirksabgeordnete Oliver Schweim tritt in die SPD ein, die ab sofort 17 Abgeordnete stellt. Zusammen mit den zwölf Stimmen der Grünen reicht es wieder für eine knappe Mehrheit von 29 der 57 Sitze.

Probleme durch personellen Aderlass bei den Grünen

Es war der personelle Aderlass der Grünen, der zuvor das rot-grüne Bezirksbündnis in Bedrängnis gebracht hatte. Insgesamt fünf Abgeordnete waren nach und nach aus der Fraktion der Grünen ausgetreten. Einer von ihnen war Oliver Schweim.

Suche nach neuem Koalitionspartner beendet

Wochenlang war nach neuen Mehrheiten gesucht worden. Es gab intensive Sondierungen mit CDU, Linken und zuletzt vor allem mit der FDP - alles aber ohne greifbare Ergebnisse. Mit dem Zuwachs in der SPD-Fraktion hat die Suche nun ein Ende. Unklare Mehrheiten und ein Patt in den Ausschüssen wären in Krisenzeiten das Gegenteil von verlässlicher Politik, sagte der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Dressel.

Erklärung von Schweim

Schweim erklärte zu seinem Eintritt in die SPD: "Ich lege schon immer Wert auf eine realistische sozial-ökologische Politik, die auch umsetzbar sein muss. Im Grunde war und bin ich damit am Rand zwischen rot und grün. Ich kann mir daher sehr gut vorstellen, meine Ideen und Kompetenzen in einem guten demokratischen Umfeld bei der SPD einzubringen."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.11.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Grüne