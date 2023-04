Bezirksversammlung Altona plant Maßnahmen für die Waitzstraße Stand: 28.04.2023 16:38 Uhr Was kann getan werden, damit es in der Waitzstraße nicht immer wieder kracht? Der Unfallschwerpunkt in Groß Flottbek war am Donnerstagabend erneut Thema in der Bezirksversammlung Altona.

Eine einzige Lösung gebe es nicht - es sind mehrere Vorschläge. Zum einen sollen noch mehr Poller aufgestellt werden. Sie sollen in Lücken kommen, in denen die Gefahr besteht, dass Autos durchbrechen, wenn die Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechseln.

Bringdienst für ältere Menschen

Die Schrägparkplätze vor den Geschäften an der Nordseite der Waitzstrasse wolle man erhalten. Außerdem soll eine Art Bringdienst für ältere Menschen eingerichtet werden. In Zusammenarbeit mit den Arztpraxen und der Interessengemeinschaft Waitzstraße könnte so ein Shuttleservice dann auch als Pilotprojekt für andere Stadtteile dienen.

Künftig könnte Tempo 10 gelten

Zudem sollen mehr Parkplätze für Lastenräder und Querungshilfen für Fußgänger eingerichtet werden. Des Weiteren soll in der Straße nur noch Tempo 10 gelten. Die CDU im Bezirk hält das für "Blödsinn" und fürchtet, dass die Grünen die Waitzstraße autofrei machen wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.04.2023 | 17:00 Uhr