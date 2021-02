Bezirk Hamburg-Mitte beschließt neue Fahrradstraße

Stand: 19.02.2021 07:26 Uhr

An der Alster soll in St. Georg eine richtige Fahrradstraße entstehen. Das hat die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte am Donnerstagabend beschlossen. Dafür soll eine Spur für Autos wegfallen.