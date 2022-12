Bezirk Eimsbüttel investiert in Spielplätze und Jugendangebote Stand: 24.12.2022 11:19 Uhr Der Hamburger Bezirk Eimsbüttel will sieben Millionen Euro in die Sanierung von Spielplätzen und Jugendtreffs sowie den Ausbau des Sportangebots investieren. So sollen etwa neue Skateanlagen und Bolzplätze entstehen.

Spielhäuser gehören in Eimsbüttel seit Jahren dazu, wenn es um offene Kinder- und Jugendarbeit geht. Allerdings sie sind zum Teil in die Jahre gekommen und müssen, wie auch einige Jugendtreffs, dringend saniert werden - das betrifft vor allem die Spielhäuser Wehbers Park und Eidelstedt sowie den Jugendclub Hörgensweg. Fast eineinhalb Millionen Euro stehen in den kommenden zwei Jahren dafür zur Verfügung, wie der Bezirk mitteilte.

Bouleplatz, Skateanlage und Seil-Kletterpfad geplant

Die Kinder und Jugendlichen im Bezirk Eimsbüttel profitieren auch von Investitionen im Sportsektor. So wird etwa am Steinwiesenweg in Eidelstedt in den kommenden Jahren der Sportpark erweitert. Für rund vier Millionen Euro baut der Bezirk auf 8.500 Quadratmetern unter anderem Flächen für Ballspiele, einen Bouleplatz, eine Skateanlage und einen niedrigen Seil-Kletterpfad. Klettern soll man zukünftig auch neben den Bolzplätzen in Schnelsen-Süd können. Dort soll unter anderem eine Boulderanlage an der Lärmschutzwand zur Autobahn entstehen.

