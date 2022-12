Bewaffnete Täter rauben Juwelier in Hamburger Innenstadt aus Stand: 20.12.2022 23:42 Uhr In der Hamburger Innenstadt ist am späten Dienstagnachmittag ein Juwelier ausgeraubt worden. Die Täter erbeuteten offenbar hochwertigen Schmuck mit einem Wert von rund zwei Millionen Euro.

Nach ersten Erkenntnissen seien mindestens zwei Tatverdächtige auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob noch weitere Personen an dem Überfall in dem Geschäft in der Neuen ABC-Straße beteiligt waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Polizei: Täter trugen Schusswaffen bei Überfall

Den Angaben der Polizei zufolge sollen die Täter kurz vor Ladenschluss gegen 17.30 Uhr den Laden betreten haben. Mit einer Axt sollen sie anschließend mehrere Vitrinen zerstört haben und dann vor allem wertvolle Uhren erbeutet haben. Mehreren übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Gesamtwert bei rund zwei Millionen Euro liegen. Die Polizei macht zum genauen Wert der Beute keine Angaben. Es handle sich um hochwertigen Schmuck. Zur Tatzeit befanden sich im Geschäft noch mehrere Mitarbeiter, verletzt wurde aber offenbar niemand. Den Angaben der Polizei zufolge sollen die Täter bei dem Überfall Schusswaffen bei sich getragen haben.

Die Täter sind wohl anschließend auf E-Scootern geflüchtet. In der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Stadthausbrücke fand die Polizei verdächtige Roller. Am U-Bahnhof Rödingsmarkt seien zudem verdächtige Gummihandschuhe gefunden worden, so die Polizei. Im Innenstadtbereich lief in den Abendstunden eine Großfahndung nach den Tätern. Am späten Abend wurden die Einsatzmaßnahmen abgebrochen.

