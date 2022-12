Bergedorf startet Pilotprojekt mit Elektro-Lastenrädern Stand: 29.12.2022 08:49 Uhr Ohne Auto Einkäufe erledigen - das ist in vielen ländlichen Regionen, auch in den ländlicheren Regionen Hamburgs, schwierig. Das Bergedorfer Bezirksamt will nun Familien aus den Vier- und Marschlanden Elektro-Lastenräder zur Verfügung stellen.

Der nächste Supermarkt liegt am anderen Ende der langen Dorfstraße, der nächste Bus kommt erst in einer halben Stunde - da nimmt man dann doch mal das Auto zum Einkaufen. Das kennen läuft auch in den Vier- und Marschlanden häufig so.

Haushalte können Elektro-Lastenrad testen

Wie es anders gehen könnte, das soll dort mit einem Pilotprojekt getestet werden: Jeweils fünf Familien aus verschiedenen Ecken der Vier- und Marschlande erhalten für vier Wochen ein elektrisches Lastenrad - und testen, ob das Gefährt ihnen den Alltag erleichtert. Insgesamt gibt es drei Probezeiträume, von April bis Juli - teilnehmen können also 15 Familien.

Bewerbungen für den Testlauf ab Mitte Januar

"In einem so ländlichen Gebiet die Mobilitätswende zu schaffen, das ist schon eine Herausforderung", sagt Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) NDR 90,3. Aber das Projekt könne viele Erkenntnisse bringen. Und vielleicht, so hofft die Bezirkschefin, steigen ja auch Freunde und Nachbarn der Testfamilien auf ein Lastenrad um. Wer eines der E-Lastenräder testen möchte, kann sich ab Mitte Januar direkt beim Bergedorfer Bezirksamt bewerben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.12.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad