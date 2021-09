Bergedorf: Minibusse nehmen ab jetzt auch Fahrgäste mit Stand: 21.09.2021 06:07 Uhr In Hamburg-Bergedorf sind drei selbstfahrende Minibusse unterwegs - ab jetzt auch mit Fahrgästen. Das Projekt wird vom Bund finanziert und dauert bis Ende Oktober.

Ganz langsam und leise - ohne Fahrerin oder Fahrer - rollen sie durchs Bergedorfer Villenviertel: Drei kleine, kastenförmige Elektroshuttles. Ab jetzt kann man sich mit ihnen kostenlos von mehr als 50 Haltepunkten bis zum Bergedorfer S-Bahnhof kutschieren lassen. Und zwar nicht nach Fahrplan, sondern "on demand" - also auf Bestellung. Das ist täglich zwischen 8.30 Uhr und 19.30 Uhr möglich. Die Buchung erfolgt per App oder telefonisch.

Tschentscher betont Bedeutung des Projekts

Der erste Fahrgast war am Montag schon mal Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Es ist wichtig, mit solchen Projekten mutige erste Schritte zu gehen, rein in den echten Stadtverkehr", sagte Tschentscher. "Und zwar auch gerade dort, wo die Linienbusse nicht hinkommen."

AUDIO: Bergedorf: Autonom fahrende Kleinbusse nehmen nun Passagiere mit (1 Min) Bergedorf: Autonom fahrende Kleinbusse nehmen nun Passagiere mit (1 Min)

Dank digitaler Technik können die Fahrzeuge auf Hindernisse reagieren. Weil sie dafür Platz brauchen, waren im Villenviertel schon für die Testphase Einbahnstraßen und Halteverbote eingerichtet worden. Zur Sicherheit und aus rechtlichen Gründen ist auch immer eine Begleitperson mit an Bord.

Projekt wird bei ITS-Weltkongress ausgewertet

Das Projekt dauert bis Ende Oktober. Es ist weltweit das einzige dieser Art, bei dem nicht nur eine Buslinie, sondern ein komplettes Wohnviertel bedient wird. Federführend sind die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, finanziert wird das Projekt vom Bund. Die Ergebnisse sollen im Oktober beim ITS-Weltkongress zum Thema intelligente Verkehrssysteme vorgestellt werden.

