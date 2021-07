Behörde gibt nach Corona-Fall im Molotow Entwarnung Stand: 24.07.2021 09:32 Uhr Nach einem Corona-Fall im Musik-Club Molotow hat die Hamburger Gesundheitsbehörde jetzt Entwarnung gegeben: 56 Konzertbesucher wurden negativ auf Corona getestet.

Das hat der Behördensprecher Martin Helfrich der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Die 56 getesteten Personen waren zu einer Reihentestung erschienen. Anfang der Woche hatten die Gesundheitsämter für insgesamt 90 Besucher des Clubs auf St. Pauli eine Quarantäne angeordnet, weil eine Person dort infiziert war. Die Testergebnisse der übrigen Besucherinnen und Besucher stehen momentan noch aus.

Strenge Regeln für die Besuchenden

Am Donnerstag der vergangenen Woche hatten im Molotow am Nobistor zwei Bands gespielt. Die Hygiene-Auflagen für die Gäste waren streng, der Eintritt nur nach einem negativen Corona-Schnelltest oder vollständig geimpft möglich. Dazu gab es eine Maskenpflicht. In einer Stellungnahme hatten die Molotow-Betreiber nach dem Corona-Fall erklärt, dass man sich an die Corona-Regeln halte und darauf achte, dass auch die Gäste sie einhalten. Bei Kontrollen sei das Hygiene-Konzept des Clubs positiv bewertet worden.

"Situation ähnlich wie im Innenraum"

Die Behörde hatte die Lage laut Helfrich anders eingeschätzt. Zwar hätte die Veranstaltung draußen stattgefunden, jedoch von Schirmen überdacht. Damit sei die Situation aus Ansteckungssicht ähnlich wie in einem Innenraum gewesen. Wegen der "unübersichtlichen Kontaktsituation" mussten daraufhin vorübergehend alle Gäste in Quarantäne.

AUDIO: Diskussion nach Corona-Fall im Molotow (1 Min) Diskussion nach Corona-Fall im Molotow (1 Min)

Ähnlicher Fall in St. Georg

Der Fall erinnert an ein ähnliches Ereignis im Stadtteil St. Georg. Auch dort mussten zahlreiche Menschen wegen eines positiv getesteten Bar-Besuchers in Quarantäne.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.07.2021 | 07:00 Uhr