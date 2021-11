Bau des neuen Fernbahnhofs in Altona kommt voran Stand: 09.11.2021 12:55 Uhr Nächste Etappe beim Bau des neuen Fernbahnhofs am Diebsteich: Stromnetz Hamburg baut einen 120 Meter langen Leitungstunnel. Am Dienstag gab es die Bohrertaufe mit Altonas Bezirksamtsleiterin.

Taufpatin Stefanie von Berg (Grüne) zerschmetterte die Sektflasche so beherzt am 32 Tonnen schweren Bohrkopf, dass die Splitter nur so flogen. Der Bohrer mit zwei Metern Durchmesser heißt nun "Stefanie" und wird dicke Kabel unter dem künftigen Fernbahnhof Altona durchführen.

Von Berg steht zu Projekt

Der neue Fernbahnhof steht in der Kritik, doch die Bezirksamtsleiterin verteidigt das 550 Millionen Euro teure Projekt: "Erstmal, weil wir so die Mobilitätswende unmsetzen können. Außerdem entsteht so Platz für einen durchgehenden Grünzug von der Elbe bis in die Neue Mitte Altona und für 1.900 neue Wohnungen."

Tunnel soll im März fertig sein

Nach der Taufe versenkte ein Riesenkran den Bohrkopf in die tiefe Baugrube. Thomas Volk, Geschäftsführer von Stromnetz Hamburg, erklärte: "Das ist ein sehr komplexes, aber auch sehr effektives Verfahren. Es stört die Abläufe der Bahn wenig, denn es ist eine vielbefahrene Strecke, die darüber verläuft." Der Tunnel kostet 3,8 Millionen Euro und soll im März kommenden Jahres fertig sein.

AUDIO: Bohrertaufe am Bahnhof Diebsteich (1 Min) Bohrertaufe am Bahnhof Diebsteich (1 Min)

