Bahnstreik wird fortgesetzt: Weiter Einschränkungen in Hamburg Stand: 03.09.2021 09:17 Uhr Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird wieder im Personenverkehr bei der Bahn gestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat das Ende des Streiks für den kommenden Dienstagmorgen angekündigt.

Ausgefallene Fernzüge, aber auch deutlich weniger und entsprechend volle S-Bahnen: Fahrgäste der Bahn in Hamburg ärgerten sich in den vergangenen Wochen schon zweimal über Streiks. Und diesmal dauert der Streik gleich fünf Tage - bis Dienstagmorgen kommender Woche. Der Güterverkehr wird bereits seit Mittwochnachmittag bestreikt.

Bahn: "Ersatzfahrplan stabil angelaufen"

Auch am zweiten Streiktag sei der Ersatzfahrplan stabil angelaufen, teilte die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mit. "Wir liegen komplett im Soll", sagte ein Sprecher. Im Regional- und S-Bahnverkehr seien bundesweit durchschnittlich 40 Prozent der Züge unterwegs. Am Wochenende könne das Angebot im Fernverkehr auf 30 Prozent erhöht werden. Zuvor hatte die Bahn angekündigt, dort jeden vierten Zug fahren zu lassen.

S-Bahn: Wichtigste Linien fahren im 20-Minuten-Takt

In Hamburg bedient die S-Bahn während des Streiks nur noch die wichtigsten Linien und das deutlich seltener. Die Linien S31, S2 und S11 aus, die Linien S1, S21 und S3 verkehren im 20-Minuten-Takt. Und das über das gesamte Wochenende bis in die Nacht von Montag auf Dienstag. Viele S-Bahnen waren am Donnerstagvormittag überfüllt, wie NDR 90,3 berichtete.

Regionalverkehr der Bahn eingeschränkt

Zwischen Hamburg und Lübeck fahren die Regionalzüge einmal pro Stunde und halten zusätzlich in Ahrensburg. Die Strecke Hamburg-Sylt wird nur alle zwei Stunden bedient. Auf einigen Regionalbahnstrecken will die Bahn auch zusätzliche Busse einsetzen. Nicht vom Lokführerstreik betroffen sind Züge von Metronom, AKN und Nordbahn.

Weitere Verkehrsbehinderungen

Behinderungen gibt es am Wochenende auch auf der Straße: Die A7 ist von Freitag bis Montag voll gesperrt - und zwar zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark und dem Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest. Und auf der U-Bahn-Linie 1 fahren zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Busse statt Bahnen.

Kundgebung vor dem Hauptbahnhof

Rund 150 GDL-Mitglieder beteiligten sich am Donnerstag an einer Streikkundgebung vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Aus Berlin war der stellvertretende Bundesvorsitzende der GDL, Lutz Schreiber, angereist. Er sagte, das neue Angebot der Bahn sei kein richtiges Angebot, da es nicht für alle Mitglieder gelten solle.

Bereits der dritte Streik

Es ist der bereits dritte Streik in dieser Tarifrunde. Die GDL fordert höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen - unter anderem verlangt sie 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro für die Beschäftigten.

Die Bahn schaltete am Donnerstagvormittag das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main ein, um die Rechtmäßigkeit des Ausstands prüfen zu lassen. Doch das Gericht lehnte den Antrag am Abend ab. Die Bahn will jetzt in die nächste Instanz gehen.

