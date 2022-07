Stand: 05.07.2022 21:07 Uhr Antisemitische Schriftzüge in Wilhelmsburg: Zeugen gesucht

Unbekannte haben in Wilhelmsburg zwei antisemitische Schriftzüge angebracht. Laut Polizei hinterließen sie einen sieben Meter großen Schriftzug in roter Farbe auf einem Gehweg sowie einen schwarzen Schriftzug auf der Sichtschutzwand einer Fußgängerbrücke. Ein Zeuge habe die Schriftzüge am Montagnachmittag entdeckt. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 05.07.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.07.2022 | 19:30 Uhr