Amoktat: Hatte Philipp F. Mitwisser? Hamburger Polizei prüft Stand: 16.03.2023 06:00 Uhr Nach dem Amoklauf von Hamburg-Alsterdorf laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Geprüft wird auch, ob der 35-jährige Philipp F. Mitwisser hatte.

Viele Betroffene, Verletzte und Angehörige sind bereits mehrfach befragt worden. Offenbar gibt es Hinweise darauf, dass Menschen, die dem Amokläufer Philipp F. nahestanden, etwas von seinen Absichten gewusst haben könnten.

Ermittlungen auch im Bekanntenkreis

Daher wird nicht nur bei der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas ermittelt, sondern auch im Bekanntenkreis und im Umfeld des Schießclubs, in dem Philipp F. Mitglied war. Die Befragung der Zeugen Jehovas gestaltet sich jedoch schwierig, ist aus Polizeikreisen zu hören. Offenbar wollen oder dürfen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft nicht mit der Polizei sprechen. Michael Tsifidaris, Sprecher der Zeugen Jehovas, betont jedoch: Jeder versuche, seinen Beitrag zur Aufklärung der Tat zu leisten. Es würden keine Informationen zurückgehalten.

Strafrechtliche Mitverantwortung wird geprüft

Laut Polizei geht es darum zu prüfen, ob Dritte eine strafrechtliche Mitverantwortung tragen - und der Amoklauf mit acht Toten hätte verhindert werden können.

Amoklauf am Donnerstagabend in Alsterdorf

Bei der Amoktat hatte am Donnerstagabend in der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf der 35-jährige Philipp F. sieben Menschen - darunter ein ungeborenes Kind - und dann sich selbst getötet. Noch immer befinden sich den Angaben von Dienstag nach sechs Verletzte im Krankenhaus, eine Person schwebt demnach weiterhin in Lebensgefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.03.2023 | 06:00 Uhr