Aktivisten seilen sich von Elbphilharmonie ab Stand: 03.08.2022 12:59 Uhr Linke Aktivistinnen und Aktivisten haben sich am Montag mit Plakaten von der Hamburger Elbphilharmonie abgeseilt.

Laut Polizei beteiligten sich zehn Personen an der Aktion, einige von ihnen seien vermutlich über das Geländer der Plaza geklettert und hätten sich mit Plakaten an die Außenfassade gehängt. Auf einem der Plakate stand: "Neokolonialen Kapitalismus bekämpfen", auf einem anderen "Exit gas now!" ("Gasausstieg sofort!").

Plaza geräumt

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und räumte die Elphi-Plaza. Die Protest-Aktion ist laut einer Sprecherin der Start zum großen Klimacamp im Volkspark.

Protest-Camp startet Dienstag

Dort werden ab Dienstag 5.000 bis 6.000 Menschen Aktivisten und Aktivistinnen erwartet. Sie wollen eine Woche lang für mehr Klimaschutz demonstrieren. Zu dem "System Change Camp" aufgerufen hat ein Bündnis aus mehr als 30 Gruppen.

