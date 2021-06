Airport und Autobahnen: Reisewelle zum Ferienstart in Hamburg Stand: 24.06.2021 10:17 Uhr Mit Beginn der Sommerferien packt auch die Norddeutschen die Reiselust. In und um Hamburg gibt es viel Verkehr.

So steht dem Flughafen in Fuhlbüttel der bislang verkehrsreichste Tag des Jahres bevor: Am Freitag sind fast 100 Starts und 100 Landungen geplant, teilte der Airport mit. Im Sommer würden voraussichtlich 25.000 bis 30.000 Menschen pro Tag in Hamburg abfliegen oder landen. Die Anzahl der Flugbewegungen werde 60 bis 70 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019 erreichen.

60 Flüge pro Woche nach Mallorca

50 Airlines bieten ab Hamburg zurzeit Direktflüge zu 105 Zielen an. 2019 waren es noch 130 Direktziele gewesen, die von 70 Fluggesellschaften angeflogen wurden. Top-Destination mit rund 60 Flügen pro Woche ist nach wie vor Mallorca, vor Antalya (46 Flüge) und - mit deutlichem Abstand - Barcelona (16) und Heraklion auf Kreta (15).

Am Hamburger Flughafen soll eine zentrale Überwachungsstelle die Abfertigung der Reisenden beschleunigen. Der "Passagiermanager vom Dienst" soll von einer neuen Zentrale im Terminal 2 aus die Anfahrt zum Flughafen, die Parkplätze sowie das Geschehen im Terminal und auf der Pier im Blick behalten.

ADAC geht von vollen Autobahnen Richtung Ostsee aus

Auch auf den Autobahnen in Richtung Ostsee dürfte am Wochenende wieder einiges los sein. Der ADAC prognostiziert viel Verkehr und reichlich Staus. Nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen nun auch in Berlin und Brandenburg die Ferien. Baustellen auf der A7 in Hamburg sowie auf der A1 zwischen Pansdorf und Neustadt in Holstein gelten als besonders stauträchtig.

Die Deutsche Bahn rechnet ebenfalls mit mehr Fahrgästen in der Sommerzeit. Für Juli, August und September hat das Unternehmen Urlaubszüge an die Küsten und in die Berge angekündigt.

