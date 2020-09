Stand: 24.09.2020 11:50 Uhr - NDR 90,3

Airbus: Start der Verhandlungen über Stellenabbau

Der von der Corona-Krise stark betroffene Flugzeughersteller Airbus und die IG Metall haben am Donnerstag mit ihren Tarifverhandlungen zur Sicherung von Standorten und Arbeitsplätzen begonnen. Laut Airbus sind die Aufträge für neue Flugzeuge um die Hälfte eingebrochen. Bisherigen Plänen zufolge will der Konzern deshalb weltweit 15.000 Stellen streichen, rund 3.000 davon in Norddeutschland. In Hamburg inklusive Buxtehude und Fuhlsbüttel sollen es Airbus-Angaben zufolge 2.325 Stellen sein, in Bremen geht es um 445, in Stade um 365 und an weiteren Standorten um 40 Stellen.

AUDIO: Verhandlungen über Stellenabbau bei Airbus (1 Min)

IG Metall fordert Kurzarbeit statt Kündigungen

Die IG Metall will das verhindern und hat bereits mit einem Aktionstag an den Airbus-Standorten im Norden zusammen mit Beschäftigten und Betriebsräten gegen drohende Kündigungen protestiert. Sie setzt zur Bewältigung der Krise auf Kurzarbeit und eine Vier-Tage-Woche mit Aufstockung. Außerdem solle Airbus nicht bei den Auszubildenen kürzen.

Auszubildende demonstrieren

Vor dem Verhandlungsort in der City Nord machten am Donnerstag rund 100 Auszubildende mit Musik und Rasseln laut auf sich aufmerksam. Sie forderten eine Zusage von Airbus, dass man sie nach ihrer Ausbildung übernimmt. Denn in drei bis vier Jahren sollen die Flugzeugbestellungen laut Konzern-Chef Guillaume Faury wieder auf dem Niveau von vor der Krise sein - und dann würden Fachkräfte gebraucht, argumentiert die IG Metall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.09.2020 | 12:00 Uhr