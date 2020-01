Stand: 14.01.2020 00:01 Uhr - NDR 90,3

Abschied von Jan Fedder: Trauerfeier live im NDR

Familie, Freunde, Freundinnen und Fans nehmen heute im Hamburger Michel Abschied von Jan Fedder. Zu der Trauerfeier haben sich zahlreiche Prominente angekündigt, darunter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), TV-Koch Tim Mälzer, die Schauspieler Uschi Glas, Ben Becker, Michaela May und Axel Milberg, die Moderatoren Judith Rakers, Jörg Pilawa und Hugo Egon Balder sowie die Sänger Sasha, Klaus Meine und HP Baxxter.

Trauerfeier für Kult-Schauspieler Jan Fedder NDR Info - 13.01.2020 16:00 Uhr Hamburg trauert um Jan Fedder. Der Hamburger Kult-Schauspieler war vor zwei Wochen verstorben. Am Dienstag ist eine große Trauerfeier in der Sankt Michaelis-Kirche geplant.







Ebenso nehmen die Kollegen und Kolleginnen vom "Großstadtrevier" Abschied - nebst Truck Stop, deren Titelsong "Wenn der Schutzmann ums Eck kommt" die Kultserie seit 1986 begleitet. Mit Martin Semmelrogge, Martin May, Claude Oliver Rudolf und Heinz Hönig erweist auch die Besetzung von "Das Boot" dem einstigen Weggefährten ihre Treue sowie die Kollegen der NDR Serie "Neues aus Büttenwarder". Die Elbschiffe flaggen schwarz auf Halbmast und lassen ihre Schiffshörner erklingen, Taxi-Zentralen lassen schwarze Fahnen wehen.

NDR zeigt Trauerfeier live

Auch Sie können die Trauerfeier mitverfolgen: Der Norddeutsche Rundfunk wird im NDR Fernsehen, hier bei NDR.de und in der NDR Hamburg App die Trauerfeier live übertragen - auch auf einer Großbildleinwand auf dem Kirchplatz. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr, die Trauerfeier in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis um 14 Uhr. Zudem berichtet NDR 90,3 ab 13 Uhr mit Live-Schalten über die Trauerfeier aus dem Michel. Michel-Hauptpastor Alexander Röder wird durch den geistlichen Teil führen, als Redner sind zudem der ehemalige NDR Intendant Lutz Marmor, der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, Volker Herres, und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vorgesehen.

Fedder, der auf St. Pauli aufgewachsen ist, war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Er hatte sich eine Trauerfeier im Michel gewünscht - hier war er getauft und konfirmiert worden und hatte 2000 seine Ehefrau Marion geheiratet. Nach der Trauerfeier sollen Polizisten den Sarg zum Leichenwagen tragen, der anschließend über die Reeperbahn weitertransportiert wird. Fans, die ihm die letzte Ehre erweisen wollen, können sich beispielsweise auf der nördlichen Seite der Reeperbahn positionieren.

Kondolenzbuch für Jan Fedder liegt in der Davidwache

Noch heute liegt in der Davidwache auf St. Pauli ein Kondolenzbuch aus, in das sich neben Bürgermeister Tschentscher bereits Hunderte Menschen eingetragen haben. Auch online können Sie Ihre Gedanken an Jan Fedder in einem Kondolenzbuch niederschreiben. Fedder wäre heute 65 Jahre alt geworden. Er war 2012 an Krebs erkrankt und hatte seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Schauspieler hatte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen gemacht. Neben dem "Großstadtrevier" drückte er auch der Serie "Neues aus Büttenwarder" als Bauer Brakelmann seinen Stempel auf. Außerdem stand er für vier Siegfried-Lenz-Literaturverfilmungen vor der Kamera.

