Stand: 29.04.2025 06:56 Uhr Abiturprüfungen in Hamburg beginnen

Am Dienstag beginnen in Hamburg die Abiturprüfungen - mit dem Fach Deutsch. Rund 9.500 Abiturientinnen und Abiturienten werden in den kommenden Wochen jeweils in drei Fächern schriftlich geprüft. Die Klausuren sind zentral vorgegeben und in allen Hamburger Schulen gleich. Ab Ende Juni folgen dann die mündlichen Prüfungen.

