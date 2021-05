Abitur-Panne in Hamburg: Viel Ärger und eine Untersuchung Stand: 06.05.2021 06:30 Uhr Der Ärger ist immer noch groß über die Pannen beim schriftlichen Biologie-Abitur in diesem Jahr. Die Schulbehörde untersucht jetzt mit einer Taskforce die Arbeitsabläufe bei der Aufgabenverteilung.

Man wolle die Vorgänge jetzt noch einmal kritisch analysieren, heißt es von der Behörde. Denn es stünden ja noch einige schriftliche Abi-Prüfungen an - am Donnerstag etwa in Psychologie. Und da solle es keine weiteren Pannen geben. Bei der Biologie-Klausur am Montag waren es gleich zwei. Die Schulbehörde hat jetzt klargestellt, dass in einem Fall auch eine Abbildung falsch zugeordnet war.

Anwälte eingeschaltet

Die Reaktionen sind heftig. Die Schulbehörde wird nach Informationen von NDR 90,3 bombardiert mit Protestbriefen von Schülerinnen, Schülern und Eltern. Einige haben sogar Anwälte eingeschaltet.

AUDIO: Taskforce untersucht Fehler in Abi-Prüfung (1 Min) Taskforce untersucht Fehler in Abi-Prüfung (1 Min)

Wiederholungs-Klausur soll ähnliche Themen haben

Betroffen waren am Montag 2.990 der insgesamt rund 9.900 Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten. Sie können nun entscheiden, ob sie die abgegebene Prüfung - unter der Zusage einer milderen Bewertung - gelten lassen oder die Klausur wiederholen. Die neue Prüfung werde sich an der Orginal-Klausur orientieren, versicherte die Schulbehörde. Es sollen keine neue Themenfelder dazukommen. Diese Sorge besteht bei vielen Schülerinnen und Schülern.

