Merz scheitert im ersten Wahlgang bei Kanzlerwahl Stand: 06.05.2025 09:47 Uhr CDU-Chef Friedrich Merz ist bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang gescheitert. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 Ja-Stimmen und damit sechs weniger als die nötige Mehrheit von 316. SH-Ministerpräsident Günther sprach zuvor von einer "riesengroßen Aufgabe".

Es ist ein Paukenschlag: CDU-Chef Friedrich Merz hat im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl keine Mehrheit erreicht. Es ist ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Noch nie ist nach einer Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag gescheitert. Das Grundgesetz regelt diesen Fall. Innerhalb von zwei Wochen kann nun ein zweiter Wahlgang angesetzt werden. Wenn es auch dann noch keine Kanzlermehrheit gibt, reicht in einem dritten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Abgeordneten.

Günther: Starker Zusammenhalt in der Koalition nötig

Vor der gescheiterten Wahl hatte sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf NDR Info noch optimistisch gezeigt. Er sprach von einer "riesengroßen Aufgabe" für Friedrich Merz mit der schwarz-roten Koalition, wieder Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen.

"Die politischen Ränder haben Zuwachs, weil Menschen immer weiter auch enttäuscht sind von politischen Entscheidungen, sicherlich von der Ampel auch in den letzten vier Jahren enttäuscht worden sind", sagte Günther. Union und SPD seien zum Regierungserfolg auch deshalb verdammt, um erfolgreich gegen "die Bedrohung von Demokratiefeinden" der AfD vorzugehen. Dafür sei unbedingt starker Zusammenhalt in der Koalition nötig. "Wir müssen die Menschen nicht nur von unserer Politik überzeugen, sondern auch davon, dass in einer Demokratie die Dinge auch schnell und gut geregelt werden können. Das schafft Vertrauen. Und dann bin ich sehr, sehr sicher, dass die Wahl 2029 auch wieder ganz anders ablaufen wird und die AfD wieder auf Normalmaß zurechtgestutzt wird."

