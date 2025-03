Stand: 06.03.2025 12:04 Uhr 4,69 Promille: Polizei greift Betrunkenen am Bahnhof Harburg auf

Am Bahnhof Hamburg-Harburg hat die Bundespolizei am Mittwochabend einen schwer betrunkenen Mann aufgelesen. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 4,69 Promille. Der 44-Jährige kam zum Ausnüchtern ins Krankenhaus. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Leichtsinnigkeit an Bahnhöfen. Durch betrunkene Menschen komme es immer wieder zu schweren Unfällen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.03.2025 | 12:00 Uhr