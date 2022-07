4.000 Schülerinnen und Schüler bei Hamburger Lernferien Stand: 10.07.2022 20:42 Uhr Während viele Schülerinnen und Schüler die Sommerferien nutzen, um endlich auszuschlafen, schwimmen zu gehen oder in den Urlaub zu fahren, büffeln gut 4.000 Mädchen und Jungen weiter. Denn ab Montag starten die Hamburger Lernferien.

Freiwillig das nachholen, was man in der Corona-Zeit nicht geschafft hat. Das ist das Ziel in den diesmal 562 kostenlosen Kursen. Das sind weniger als in den letzten beiden Jahren. Zum einen, so ein Sprecher der Schulbehörde, verreisen wieder deutlich mehr Familien in diesem Sommer. Zum anderen würden auch andere Corona-Fördermaßnahmen gut funktionieren.

Lernferien wird es auch im Herbst geben

Die Hamburger Lernferien wurden vor zwei Jahren eingeführt und finden jetzt zum insgesamt siebten Mal statt. "Ich freue mich, dass sich die Lernferien so gut etabliert haben", sagt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). An 213 Schulen im ganzen Stadtgebiet lernen die Kinder und Jugendlichen in kleinen Gruppen in meist einwöchigen Kursen.

AUDIO: Hamburger Lernferien an mehr als 200 Schulen der Stadt (1 Min) Hamburger Lernferien an mehr als 200 Schulen der Stadt (1 Min)

Ob Mathe, Deutsch oder Englisch, es wird das aufgeholt, was in der Pandemie zu kurz kam. Auch dieses Mal gibt es wieder Angebote für diejenigen mit Lernschwächen oder speziellem Sprachförderbedarf. Schulsenator Rabe kündigte bereits an, dass es das Angebot der Lernferien auch im Herbst wieder geben wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2022 | 06:00 Uhr