Stand: 16.04.2024 14:44 Uhr 32-Jähriger in Polizeigewahrsam gestorben

In einer Sammelzelle des Polizeikommissariats 11 am Steindamm in St. Georg ist ein Mann gestorben. Der 32-Jährige war am Montagabend in Gewahrsam genommen worden, weil er gegen ein Aufenthaltsverbot verstieß. Als der Mann am Dienstagmorgen wieder entlassen werden sollte, fanden die Beamten ihn leblos vor. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch - wie in solchen Fällen üblich - das Dezernat für Interne Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.04.2024 | 15:00 Uhr