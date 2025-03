Stand: 16.03.2025 16:00 Uhr 31-Jähriger betritt Bahngleise um Famlienfotos zu suchen

Am Hauptbahnhof haben Sicherheitskräfte in der Nacht zu Sonntag einen Mann aus dem Gleisbett geholt. Der 31-Jährige gab an, ihm seien Familienfotos aus der Tasche gefallen, die er zwischen den Schienen suchen wollte. Das Sicherheitspersonal brachte den Mann laut Bundespolizei sofort zurück auf den Bahnsteig und belehrte ihn über die Gefahren seines Handelns - dann durfte der 31-Jährige gehen. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen unbefugten Aufenthalts in den Gleisen. Auf Alkohol lässt sich seine Aktion nicht schieben: Ein Test war negativ.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.03.2025 | 14:00 Uhr