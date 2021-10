2G oder 3G: Hamburger Weihnachtsmärkte öffnen wieder Stand: 08.10.2021 06:52 Uhr Schlendern und Schlemmen auf dem Weihnachtsmärkten fiel letzten Winter durch Corona aus. In diesem Jahr sollen die Hamburger Märkte aber wieder öffnen. 18 Weihnachtsmärkte hatte Hamburg vor Corona. In diesem Jahr ist noch keiner endgültig abgesagt.

Im Gegenteil: Im Moment planen die Veranstalter zusammen mit den Bezirksämtern und der Sozialbehörde, welche Corona-Maßnahmen für eine Öffnung notwendig sind. Santa Pauli geht dabei voran und öffnet seine Tore auf dem Spielbudenplatz ab dem 25. November - und zwar für Geimpfte und Genesene.

Wandsbek und Eimsbüttel wieder geöffnet

Ob 2G oder 3G weiß man andernorts noch nicht, doch für die Betreiber des Wandsbeker Winterzaubers steht fest: Am 5. November soll es losgehen. Auch im Bezirk Eimsbüttel haben bislang drei Märkte das Okay: Bei der Apostelkirche, in der Osterstraße und auf dem Tibarg. Sie öffnen am 11. bzw. 25. November.

AUDIO: Weihnachtsmärkte: Generelle Öffnung mindestens unter 2G möglich (1 Min) Weihnachtsmärkte: Generelle Öffnung mindestens unter 2G möglich (1 Min)

Eine Entscheidung für den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt ist noch nicht gefallen. Die Behörden zeigen sich aber zuversichtlich. Der Hamburger Senat will den Veranstaltern ermöglichen, die Märkte mindestens nach dem 2G-Modell zu öffnen. Dafür muss er die am 23. Oktober auslaufende Corona-Verordnung ändern.

Weitere Informationen 600 Jahre Weihnachtsmarkt: Von der Versorgung zum Vergnügen Die Tradition eines vorweihnachtlichen Marktes reicht bis ins Mittelalter zurück. Heute steht das gesellige Beisammensein im Fokus. (10.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2021 | 06:00 Uhr