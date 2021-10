201 neue Corona-Fälle in Hamburg - mehr Intensivpatienten

Stand: 06.10.2021 12:14 Uhr

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch 201 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 52 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch vor einer Woche und 99 mehr als am Dienstag.