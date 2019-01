Stand: 08.01.2019 12:08 Uhr

Sturmflut und ausfallende Fähren - Morgen Glätte?

Sturmtief "Benjamin" tobt sich über Norddeutschland aus: Besonders heftig weht es an der Nordseeküste, im küstennahen Binnenland und im Harz. Dort seien auch orkanartige Böen mit Geschwindigkeitenn von mehr als 100 Kilometer pro Stunde möglich, sagte Stefan Zimmer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Es gelten Sturmflutwarnungen. Mehrere Fährverbindungen wurden gestrichen. "Benjamin" bringt zunächst viel Regen. Später ist auch Schneeregen und Schnee möglich. Heute Nacht und morgen früh besteht in weiten Teilen Norddeutschlands Glättegefahr.

Hochwasser bis zu zwei Meter höher als normal

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) rechnet damit, dass heute das Nachmittag-Hochwasser beziehungsweise das Abend-Hochwasser an der ostfriesischen Küste, im Weser- und Elbegebiet 1,5 bis 2 Meter höher und an der nordfriesischen Küste etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Auch in Hamburg wird eine Sturmflut erwartet. In St. Pauli sollen die Wasserstände am Nachmittag voraussichtlich bei etwa zwei Metern über dem mittleren Hochwasser liegen. In Schulau, Glückstadt und Brunsbüttel rechnen die Experten ebenfalls mit einer Sturmflut.

An der Deutschen Ostseeküste kommt es morgen zu einer Sturmflut. Es werden im Westen Werte um 1,15 Meter, im Osten um 1 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Im Besonderen können aber in der Lübecker Bucht auch höhere Wasserstände um 1,3 Meter über normal auftreten.

Behinderungen im Schiffsverkehr

Beeinträchtigungen gibt es im Schiffsverkehr auf der Nordsee: Witterungsbedingt fallen heute alle Fahrten mit der MS "Helgoland" zwischen Cuxhaven und Helgoland aus, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte. Von Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) zu den Halligen fahren laut Wyker Dampfschiff-Reederei ebenfalls keine Fähren. Auch der Fährverkehr zur Insel Wangerooge wurde wegen der Sturmwarnung für heute eingestellt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen Föhr und Amrum kann es am Nachmittag ebenfalls zu Fahrplanänderungen kommen.

Am Mittwoch droht Straßenglätte

Sturmtief "Benjamin" hat Dauerregen im Gepäck, der im Oberharz heute Abend in Schnee übergehen könnte. Bleiben die Temperaturen zunächst noch zwischen 7 und 8 Grad am Tag und 4 bis 6 Grad in der Nacht, wird es zur Wochenmitte überall im Norden deutlich kälter. Mittwochmorgen könne es überall im Norden glatte Straßen geben, warnt Frank Böttcher vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation. Im Tagesverlauf werden in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen Auflockerungen erwartet, in Mecklenburg-Vorpommern könnte es aus dichten Wolken etwas schneien. Im Nordosten bleibt es auch am längsten stürmisch - bis in den Mittwochmorgen hinein.

Regen füllt Talsperren

Das regnerische Wetter hat auch sein Gutes: Dank der Niederschläge nehmen die Trinkwasservorräte allmählich wieder zu. Alleine von Montag auf Dienstag liefen mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser in die Westharzer Talsperren. Die Stauseen, die zusammen ein Fassungsvermögen von rund 180 Millionen Kubikmetern haben, waren zu 51 Prozent gefüllt. Mitte Dezember waren es nur etwa 30 Prozent gewesen. Es sei allerdings noch zu früh, um Entwarnung zu geben, sagte eine Sprecherin. Normalerweise seien die Talsperren um diese Jahreszeit zu etwa 70 Prozent gefüllt.

