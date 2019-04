Stand: 18.04.2019 21:30 Uhr

Osterverkehr: Auch Karfreitag drohen Staus

Urlauber, Ausflügler und Pendler haben am Gründonnerstag für volle Autobahnen in Norddeutschland gesorgt. Besonders viel Geduld war auf den Autobahnen rund um Hamburg gefragt. Insgesamt staute sich der Verkehr auf der A1 und der A7 in Richtung Norden am Nachmittag auf einer Gesamtlänge von bis zu 45 Kilometern. Erst am Abend löste sich der Stau langsam auf. Ebenfalls angespannt war die Situation in Niedersachsen. Dort staute sich der Verkehr landesweit bis in den frühen Donnerstagabend auf insgesamt 80 Kilometer. Auch am Karfreitag, Ostersonntag und am Ostermontag müssen sich laut ADAC die Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Lediglich am Sonnabend werde es voraussichtlich etwas ruhiger auf den Straßen.

Alle aktuellen Informationen zur Lage auf den Straßen im Norden gibt es rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

Eier am besten gleich im Auto verstecken?

Wer über die Osterfeiertage mit dem Auto verreist, versteckt die Eier also vielleicht am besten gleich im Wagen, denn die Fahrt könnte länger dauern. Die vier freien Tage werden der "erste Stauhöhepunkt im Jahr 2019", warnt der Automobilclub ADAC.

Die Wettervorhersage, die viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen verspricht, lockt viele Menschen an die Küsten. Der ADAC rät dazu, früh loszufahren, um Staus zu vermeiden. "Außerdem sollten besonders Familien ausreichend Essen, Trinken und Spiele mit an Bord nehmen - und viel Geduld."

Rund um den Elbtunnel wird es eng

In Hamburg ist die A1 zwischen Billstedt und Öjendorf um zwei Spuren verengt. Zudem birgt die B5 in Billstedt Staugefahren. Auch auf der A7 im Autobahndreieck Hamburg-Nordwest und in Höhe Stellingen sowie Schnelsen-Nord kann es laut ADAC zu stockendem Verkehr kommen.

Die A1 zwischen Lübeck-Zentrum und Ratekau, die A39 zwischen Handorf und Lüneburg, die A7 zwischen Neumünster-Mitte und Großenaspe sowie das Dreieck Bordesholm gelten als besonders staugefährdete Strecken in Schleswig-Holstein.

Staugefahr auch auf A27 und A28

In Niedersachsen blickt die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) mit Sorge auf Strecken, die sonst nicht im Fokus stehen. "Die A27 in Richtung Küste ist ein echter Problemfall", sagt ein VMZ-Sprecher. Grund sei die mehr als 18 Kilometer lange Baustelle zwischen Verden-Ost und Achim-Nord. Auf der engen einspurigen Fahrbahn könnten schon Bagatellen zu großen Problemen führen.

Heidekreis: Bundeswehr gibt Straße frei

Die Bundeswehr gibt die Platzrandstraße zwischen Ostenholz und Dorfmark im Heidekreis für den Osterreiseverkehr erneut als Umleitungsstrecke für die Autobahn 7 frei. Das hat der Heidekreis mitgeteilt. Autofahrer dürfen die Straße bis Ostermontag nutzen. Anschließend bleibt sie wieder dem Militärverkehr vorbehalten. Durch die Maßnahme über die Feiertage sollen die anderen Umleitungsstrecken, die durch die Dörfer führen, entlastet werden.

Fähre soll Rügenbrücke entlasten

In Mecklenburg-Vorpommern werden vor allem die Strecken zu den Küsten und an die Müritz betroffen sein. Besonders an den Baustellen der Autobahnen 19, 20 und 24 sei mit stockendem Verkehr und Staus zu rechnen, wie etwa an der Petersdorfer Brücke bei Waren und an der Behelfsbrücke bei Tribsees, sagte ein ADAC-Sprecher. Auf der Bundesstraße 105 Richtung Stralsund gibt es eine Vollsperrung ab Damgarten. Diese sollten Autofahrer am besten weiträumig umfahren. Urlauber auf dem Weg zur Insel Rügen können die Fähre zwischen Stahlbrode und Glewitz nutzen. Diese verkehrt täglich ab 6.30 Uhr im Takt von 20 bis 30 Minuten. Sie soll den Verkehr auf der Rügenbrücke zwischen Stralsund und der Insel entlasten.

Preise an Tankstellen steigen - Vergleiche lohnen sich

Zudem gibt es noch weitere schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Preise an den Tankstellen bewegen sich laut aktueller Auswertung des ADAC in der Karwoche weiter nach oben. Der Automobilclub empfiehlt Autofahrern deshalb, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart Geld.

