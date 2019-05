Stand: 24.05.2019 14:10 Uhr

Was Norddeutsche mit Europa verbinden von Charlotte Horn

"Europa an der Grenze?! Jugend zwischen Erasmus und Politikverdrossenheit" - so lautet der Titel in Großbuchstaben auf dem Plakat am Eingang des gemeinsamen Audimax der Hochschule Flensburg und der Europa-Universität Flensburg. Gut drei Wochen vor der Europawahl diskutiert hier auch die 29-jährige Doktorandin Alice Schmidt. Sie hat internationale Beziehungen und Politik studiert. Wenn sie über Europa redet, weiß sie auch ganz persönlich, wovon sie spricht, ihr Vater stammt aus Polen. "Für mich bedeutet Europa in erster Linie ein positives Gefühl, ich verbinde damit Freiheit. Ich habe noch erlebt, wie man an der Grenze kontrolliert wurde", erklärt sie.

Bei der Diskussion im Audimax in Flensburg weist Alice Schmidt immer wieder auf die Perspektive junger Europäer hin. "Ist es vielleicht so, dass junge Menschen sich in Europa gar nicht richtig ernst genommen fühlen?" Sie nimmt Bezug auf eine umstrittene Reform des Urheberrechts, für das ein paar Wochen zuvor EU-Abgeordnete entgegen aller Proteste gestimmt haben. Alice Schmidt befürchtet, dass sich dadurch viele Jugendliche wieder von der Politik entfernten. Doch für Lehramts-Studentin Anna Formann ist klar, Europa sei alles, was wir hätten, und darauf wolle sie niemals verzichten.

Fangquoten und die Heringsfischer

Am Hafenbecken von Freest lässt Heringsfischer Dirk Baumann routiniert das grobmaschige Netz durch seine Arbeitshandschuhe gleiten. Baumanns Kutter "Seewolf" liegt ein paar Meter entfernt an der Kaimauer. Früh morgens um vier ist er mit seinen Mitarbeitern für drei Stunden rausgefahren, auf den Greifswalder Bodden. An diesem Tag, schätzt der Fischer, hat er in den Stellnetzen etwa zwei Tonnen Heringe gefangen.

Den Heringsfischern an der Ostseeküste macht die von der EU verhängte Fangquote zu schaffen. Für dieses Jahr beschlossen die EU-Fischereiminister eine Kürzung um fast die Hälfte der erlaubten Fangmenge vom Hering. Dabei gilt der Hering als Existenzgrundlage gerade für die kleinen Küstenfischer. Seit mehr als 30 Jahren ist Baumann Fischer. Inzwischen ist er nur noch einer von etwa 230 Küstenfischern in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Wendezeit waren es zehn Mal so viele. "Die meisten von uns haben resigniert. Weil, ich sage immer: Fisch hat eine Lobby, Fischer nicht." Die EU zahlt zwar Ausgleichszahlungen für reduzierte Fangquoten, das sogenannte Stilllegegeld. Aber auch wenn das beim Überleben hilft, versöhnt es die Fischer nicht.

Grenzüberschreitender Rettungsdienst auf Usedom

Der kleine Fischerort Freest liegt ganz in der Nähe der Insel Usedom und damit auch in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze, die direkt über die Insel führt. Hier beobachtet Taxifahrer Zbigniew Glinski regelmäßig, wie ein polnischer Rettungswagen über die Grenze fährt und einen Patienten an einen deutschen Rettungswagen übergibt - und umgekehrt. Bei jedem Wetter würden diese Übergaben stattfinden - auch wenn es regnete oder schneite, berichtet Glinski. Er frage sich, warum die die deutschen Ambulanzen nicht bis zum polnischen Krankenhaus fahren würden und umgekehrt.

Tatsächlich versucht seit mehr als einem Jahr ein durch die EU gefördertes Projekt den grenzüberschreitenden Rettungsdienst zu verbessern. Für den Leiter des Projekts, den Direktor der Greifswalder Universitäts-Klinik für Anästhesiologie, Klaus Hahnenkamp, geht es darum, dass Patientinnen und Patienten im Notfall gerade in der ländlichen Grenzregion in die nächste Klinik gebracht werden können. Das Problem sei, dass nicht der nächstgelegene Ort vom Rettungsdienst angefahren werde, "sondern der nächste Ort, der in dem Land liegt, in dem der Unfall passiert ist."

Subventionen und Auflagen für Landwirte

Der niedersächsische Landwirt Franz-Josef Dasenbrock verfolgt schon seit Jahrzehnten alle Entscheidungen rund um die europäische Agrarpolitik - aus ganz eigenem Interesse. Als Landwirt bekommt er Subventionen aus Brüssel und muss dafür Auflagen einhalten. In der 13. Generation führt er den Betrieb im niedersächsischen Kleinenkneten. Vor mehr als 25 Jahren hatten sie auf dem Familienbetrieb noch Milchkühe. Inzwischen hat sich Dasenbrock auf Schweinehaltung spezialisiert. Etwa 2.000 Tiere hält er. Daneben betreibt er auf knapp 60 Hektar Ackerbau mit Weizen, Raps und Gerste. "Als Landwirt würde ich mich eigentlich darüber freuen, wenn ich mein Geld mit den Produkten verdienen könnte, die ich erzeuge", meint er.

Am Küchentisch blättert der 56-Jährige in einem Ordner mit Rechnungen. Aus seinen Unterlagen geht hervor, dass er im vergangenen Jahr knapp 16.250 Euro Ausgleichszahlungen von der EU erhalten hat. Laut Dasenbrock entspricht das etwa der Hälfte seines Gewinns. Darin enthalten ist eine Basisprämie von knapp 260 Euro pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche sowie eine Umweltprämie, für die er gewisse Auflagen erfüllen muss. Die Höhe und Art der Direktzahlungen aus Brüssel unterläge immer politischen Entscheidungen - je nachdem welche Parteien in Brüssel die Mehrheit hätten, so Dasenbrock.

