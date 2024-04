Hamburger Hafengeburtstag 2024: Scooter live bei "Elbe in Concert" Stand: 26.04.2024 11:37 Uhr Unter dem Motto "Elbe in Concert" macht am Freitagabend, den 10. Mai, eine gigantische schwimmende Bühne an den Landungsbrücken beim Hafengeburtstag fest. Scooter, Musical-Stars und der Männerchor Goldkehlchen sorgen für tolle Stimmung.

Wenn die gigantischen Bühne am Freitagabend auf der Elbe festmacht, ist einiges für das Publikum an Land geboten. Den Anfang machen Hamburger Musical-Stars. Sie performen Ausschnitte aus bekannten Disney-Produktionen, wie "Die Eisköniging", "König der Löwen" oder "Herkules" und geben einen Vorgeschmack auf das neue Hit-Musical "& JULIA", das im Herbst dieses Jahres Premiere in Hamburg feiert. Der Männer-Chor Hamburger Goldkehlchen lädt im Anschluss zum Mitsingen ein.

Hafengeburtstag-Höhepunkte: Scooter und Feuerwerk

Höhepunkt der gigantischen Show auf dem Wasser beim Hamburger Hafengeburtstag ist die Performance der Hamburger Band Scooter mit Frontmann H.P. Baxter. Die Techno-Urgesteine lassen die Bühne beben und geben den Startschuss für das große Feuerwerk.

Eindrucksvolle Lichtershow beim Hafengeburtstag

Am Sonnabend wird ab 22.30 Uhr das Kreuzfahrtschiff AIDAprima mit einer Lichtershow in Szene gesetzt. Der passende Sound kommt ebenfalls von der schwimmenden Bühne. Von dort aus begleitet DJ Alle Farben das Spektakel.

"Elbe in Concert" am Freitagabend und Sonnabend

Am Freitag, 10. Mai, um 20:45 Uhr eröffnet NDR Moderatorin Ilka Petersen die Ponton-Bühne, die mit Schleppern vor den Landungsbrücken platziert wird. Sie begleitet die Acts durch den Abend und sorgt für gute Unterhaltung in den Pausenzeiten. Die Show kann an Land auf riesigen Leinwänden verfolgt werden. Im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstages ist vom 9. Mai bis einschließlich 12. Mai ein umfangreiches Programm geboten.

NDR Fernsehen überträgt die Show und andere Höhepunkte, wie Einlaufparade, Schlepperballett und Auslaufparade auch auf dieser Seite im Livestream.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.05.2024 | 19:30 Uhr