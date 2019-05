Stand: 29.05.2019 12:04 Uhr

Mehr Arbeitslose im Norden nach Datenkorrektur

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai in den norddeutschen Bundesländern im Vergleich zum Mai 2018 deutlich gesunken. Am stärksten fiel der Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern aus - von über 63.000 auf 56.400. Bundesweit liegt die Arbeitslosenquote weiterhin knapp unter der Fünf-Prozent-Marke. Jedoch stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum April leicht an auf 2.236.000. Auch in Niedersachsen und Hamburg gab es einen Zuwachs, was laut Arbeitsagenturen vor allem auf eine Überprüfung von Daten in den Jobcentern und anschließende Korrekturen zurückzuführen ist. Gleichwohl sei auch eine leichte Eintrübung der Konjunktur festzustellen.

Niedersachsen: Qualitätsoffensive der Jobcenter lässt Arbeitslosenzahl steigen

In Niedersachsen waren im Mai vier Prozent weniger Menschen arbeitslos als noch vor einem Jahr. Jedoch stieg die Zahl im Vergleich zu April um 0,3 Prozent auf 215.600. "Großen Einfluss auf die Statistik hatte eine Qualitätsoffensive der Jobcenter", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, am Mittwoch. Diese hätten im April begonnen, die Statuseinträge der Leistungsempfänger zur Arbeitslosigkeit zu prüfen. "Die Jobcenter arbeiten mit großem Einsatz daran, mögliche Fehleinträge zu überprüfen. Ziel ist, die Qualität der Arbeitslosenstatistik zu verbessern", ergänzte Höltzen-Schoh.

Schleswig-Holstein: Erste Anzeichen für konjunkturelle Eintrübung

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Mai - im Vergleich zum Vorjahresmonat - um 5.400 auf 78.500 gefallen. "Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung ist auffallend, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat April nur um 160 oder 0,2 Prozent gesunken ist", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel. Das habe wie auch in Niedersachsen zum einen mit der Datenüberprüfung in den Jobcentern zu tun. Doch Haupt-Koopmann nennt noch einen anderen Grund: "Wir sehen erste, wenn auch noch sehr verhaltene Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung." So sei etwa nicht nur die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse weniger stark gewachsen als noch im Vorjahr. "Auch die Anzahl der bei uns gemeldeten offenen Stellen ist leicht zurückgegangen", sagte Haupt-Koopmann.

Mecklenburg-Vorpommern: Fast 70 Prozent weniger Arbeitslose als 2005

Im Vergleich zu den anderen norddeutschen Ländern zeigt sich der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern als besonders robust: Die Arbeitslosenquote lag im Mai mit 6,9 Prozent um 0,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. In absoluten Zahlen waren 6.800 Menschen weniger arbeitslos als im Mai 2018. "Gegenüber dem höchsten Mai-Wert im Jahr 2005 hat sich die Zahl der Arbeitslosen damit um 127.500 verringert: von 183.900 auf aktuell 56.400", sagte Haupt-Koopmann. Das entspreche einem Minus von fast 70 Prozent.

Hamburg: Anstieg "entgegen aller Vermutungen"

In Hamburg wurde bei der Zahl der Arbeitslosen der niedrigste Mai-Wert seit 1993 erreicht. Allerdings musste Arbeitsagentur-Chef Sönke Fock gegenüber April einen Anstieg vermelden - und zwar um 1.900. Und das, obwohl normalerweise von April auf Mai die Arbeitslosenzahlen sinken. "Wir haben uns das angeschaut und können feststellen, dass es dafür keine konjunkturellen oder saisonalen Gründe gibt", sagt Fock. Verantwortlich seien wie in anderen Ländern Datenüberprüfungen und Korrekturen. Denn Menschen, die einen Sprachkurs oder eine Weiterbildung beendet hatten, tauchten laut Fock zu spät wieder in der Arbeitslosenstatistik auf. Dieser Fehler sei jetzt korrigiert worden.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Mai 2019 April 2019 Mai 2018 Niedersachsen 215.600 5,0 % 215.000 5,0 % 224.700 5,2 % Schleswig-

Holstein 78.500 5,0 % 78.700 5,0 % 83.900 5,4 % Mecklenburg-

Vorpommern 56.400 6,9 % 58.600 7,1 % 63.200 7,7 % Hamburg 64.700 6,1 % 62.800 6,0 % 65.100 6,2 % Bund 2.236.000 4,9 % 2.229.000 4,9 % 2.315.000 5,1 %

