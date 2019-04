Stand: 09.04.2019 15:00 Uhr

Verbot der "Share Deals" wäre ein guter Anfang

Da kann man schon mal den Überblick verlieren: Bei sogenannten Share Deals kauft ein privater Investor eine Immobilie - zum Beispiel von einer Stadt. Die hat zwar eine Klausel in den Kaufvertrag geschrieben, die den Weiterverkauf verbietet, aber mit dem "Share Deal" lässt sich diese umgehen: Ein Aktienkonzern kauft nicht das ganze Gebäude, sondern nur Anteile - und spart dabei noch Steuern. Die Stadt als ursprünglicher Besitzer der Immobilie und die Mieter bekommen davon oft gar nichts mit.

Ein Kommentar von Jürgen Webermann, NDR Info Wirtschaftsredaktion

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte vor wenigen Tagen in der Debatte über die mögliche Enteignung von Wohnungskonzernen, dass Deutschland Investoren nicht abschrecken solle. Vor dem Hintergrund der jüngsten NDR Recherchen über verschachtelte Firmenkonstrukte und was gerade Immobilien-Investoren damit machen können, klingt seine Aussage dann doch etwas naiv. Deutschland ist längst ein Paradies für alle, die viel Geld in Immobilien stecken wollen.

Eine Folge der Deregulierung

Der Staat hat in den vergangenen Jahren ordentlich dereguliert. Die sogenannten Share Deals sind dafür das beste Beispiel. Wer die Kontrolle über einen, sagen wir, lukrativen Gebäudekomplex in Hamburg oder Köln erlangen will, muss nur bis zu 94,9 Prozent der Anteile übernehmen und nicht gleich den ganzen Komplex samt Grundstück kaufen.

Das spart, ganz nebenbei, die sonst fällige Grunderwerbssteuer, die von Finanztricksern längst die "Dummensteuer" genannt wird. Sollen doch Privatleute im Schnitt rund fünf Prozent Steuern zahlen, wenn sie sich mit Ach und Krach ein Haus gekauft haben, das sie sich so gerade noch leisten können.

Zustände wie im Wilden Westen

Aber das Beste kommt noch: Wer seine Anteile an Immobilien hin- und herschiebt, kann dies tun, ohne auf dem Radarschirm von Kommunen oder Mietern zu landen. Man braucht dafür nur ein paar Briefkästen, zum Beispiel auf Zypern. Dann lässt sich aus Deutschland nur mit großem Aufwand nachverfolgen, wer der wahre Eigentümer der Gebäude ist.

In Schwerin gab es genau so einen Fall: Dort hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft einen Gebäudekomplex an einen internationalen Investor verkauft. Die Auflage: Die Immobilien sollten mindestens zehn Jahre lang gehalten werden. Doch der Investor verkaufte die große Mehrheit der Anteile an dem Wohnkomplex weit vor Fristablauf. Niemand bekam es mit, denn das Geschäft wurde auf dem Papier in Zypern besiegelt. Den Käufer hatte die Kommune einst abgelehnt, weil er Sozialauflagen nicht erfüllen wollte. Und jetzt? Voilà, hat er auch so die Kontrolle. Die Wohnungen schimmeln unterdessen, die Mieter wissen nicht mehr weiter. Es geht zu wie im Wilden Westen.

Kein freies Spiel von Angebot und Nachfrage

Der freie Markt, der es schon regelt - zumindest beim Thema "Wohnraum" geht diese Formel nicht auf. Hier gibt es kein freies Spiel von Angebot und Nachfrage, die sich gegenseitig korrigieren. Wohnraum ist nun mal ein rares Gut, gerade in Städten. Wir können ja nicht ständig nachverdichten.

Deshalb greift auch die einfache Formel von Altmaier oder seinem CSU-Kollegen Horst Seehofer nicht: "Bauen, Bauen, Bauen" kann nur ein Schritt sein, die Wohnungskrise zu lindern. Die Bundesregierung sollte auch die Gesetzeslage anpassen. Es muss ja nicht gleich die Enteignungs-Keule sein. Ein Verbot der "Share Deals" wäre ein guter Anfang.

Für die Herren Altmaier und Seehofer gäbe es dafür auch ein kleines Anreiz-Argument: Dem Staat entgehen durch die Investoren-Trickserei laut dem hessischen Finanzministerium Einnahmen bis zu einer Milliarde Euro - Geld, das sich wunderbar in den öffentlichen Wohnungsbau investieren ließe.

