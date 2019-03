Stand: 12.03.2019 19:39 Uhr

Denkmäler: Stiftung fördert Projekte im Norden

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) will in diesem Jahr die Restaurierung von bundesweit 380 Denkmälern mit insgesamt 12,8 Millionen Euro fördern. Zu den Projekte gehören auch einige im Norden. In Hamburg etwa profitiert unter anderem die St. Pauli-Kirche. Die Bonner Stiftung stellt 135.000 Euro für die Instandsetzung der Turmfassaden bereit. Die heutige St. Pauli-Kirche entstand Anfang des 19. Jahrhunderts nach Plänen von Carl Ludwig Wimmel.

Jedes zehnte Projekt steht in MV

Jedes zehnte Förderprojekt der DSD steht in diesem Jahr im Nordosten. Voraussichtlich 36 Denkmäler werden laut Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Dazu gehören etwa ein Schulbau aus DDR-Zeit in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit "hoher architektonischer Qualität", Schloss Broock in Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und die Dorfkirche Rankwitz Liepe auf Usedom.

Holzkirche in Niedersachsen gefördert

In Niedersachsen stehen derzeit 35 Projekte derzeit auf der Förderliste der Bonner Stiftung. Darunter der Kunstpavillon in Aurich mit einem Teepavillon von 1803 (oder 1807), die Wassermühle in Salzhausen und Deutschlands größte Holzkirche, die Marktkirche "Zum Heiligen Geist" in Clausthal-Zellerfeld. In Schleswig-Holstein gehört das Heimatmuseum Sylt, ein reetgedecktes, ehemaliges Kapitänshaus aus dem Jahr 1759, zu den geförderten Projekten. In den Vorjahren hat die Stiftung nach eigenen Angaben jedes Jahr immer rund 450 Denkmäler unterstützt.

