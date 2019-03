Stand: 30.03.2019 12:31 Uhr

A20: Elbtunnel bei Drochtersen geplant

Der häufig verstopfte Hamburger Elbtunnel soll entlastet werden: Im Zuge der Küstenautobahn A20 soll zwischen Drochtersen im niedersächsischen Landkreis Stade und dem Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein ein weiterer Tunnel entstehen. Eine Vereinbarung über die Bauvorbereitungen wurde am Sonnabendvormittag in Stade unterzeichnet. Am Konferenztisch saßen die Verkehrsminister von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Bernd Althusmann (CDU) und Bernd Buchholz (FDP), sowie der Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, Enak Ferlemann (CDU). Sie bezeichneten die schnelle Realisierung der A20 als wichtigstes Straßenbauprojekt in Norddeutschland.

Länder teilen sich Planungskosten

Knapp sechs Kilometer lange Tunnelröhren sollen Niedersachsen und Schleswig-Holstein in Zukunft verbinden. Die Planungskosten für den neuen Elbtunnel trägt Schleswig-Holstein zu 40 Prozent, Niedersachsen übernimmt mit 60 Prozent den Löwenanteil. Das Bundesverkehrsministerium habe die Finanzierung der mit 1,1 Milliarden Euro veranschlagten Baukosten gesichert, hieß es.

Strecke soll 2030 fertig sein

Wann die Bauarbeiten an dem Milliardenprojekt beginnen können, ist allerdings unklar, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet: Zuerst muss der Anschluss an das Fernstraßennetz auf beiden Elbufern gesichert sein. Niedersachsens Verkehrsminister Althusmann geht aber davon aus, dass der Verkehr bis 2030 durch den neuen Tunnel fließen kann. Im Landkreis Stade soll das Planfeststellungsverfahren für das Kehdinger Kreuz im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

Verzögerungen seit den 90er-Jahren

Bei Drochtersen soll die A20 auf niedersächsischem Gebiet einmal am Kehdinger Kreuz einerseits mit der A26 in Richtung Hamburg verbunden werden und andererseits weiter quer durch das Elbe-Weser-Dreieck führen. Der Weiterbau der Küstenautobahn hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert. Seit dem ersten Spatenstich wird er zudem von Klagen begleitet. Vor allem Einwände von Naturschützern führten immer wieder zu Unterbrechungen der Bauarbeiten. Schon Ende der 90er-Jahre löste ein Vogel - der Wachtelkönig - einen zwischenzeitlichen Baustopp der Ost-West-Verbindung aus.

