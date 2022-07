NDR Sachbuchpreis 2022: Die Auswahl beginnt Stand: 15.07.2022 06:00 Uhr Am 3. November wird in Göttingen wieder der NDR Sachbuchpreis verliehen, mit dem der NDR seit 2009 das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres auszeichnet. Jetzt steht die Nominierungskommission fest.

Von der Klimakrise über Geschlechterdebatten, Politik und Gesellschaft, Digitales und künstliche Intelligenz, Rassismus und Antisemitismus bis hin zu Flucht und Heimat – so vielfältig sind die Themen der diesjährigen Kandidaten für den NDR Sachbuchpreis. Aus 145 Einreichungen deutschsprachiger Verlage für das beste Sachbuch 2022 wird die Nominierungskommission in den kommenden Wochen zehn Titel für die Longlist auswählen. Die Entscheidung wird Ende September bekanntgegeben.

„Ein Lesesommer steht uns in der Kommission bevor – das ist Arbeit, das ist vor allem aber auch Horizonterweiterung. Jedes gute Sachbuch verschafft neue Einsichten, öffnet neue Perspektiven. Und Perspektiven braucht unsere Welt, das ist uns in diesen krisenhaften Zeiten so bewusst wie selten zuvor. Ich freue mich auf den Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen“, so Dr. Christoph Bungartz, Vorsitzender der Kommission.

NDR Sachbuchpreis: Die Nominierungskommission

Die Nominierungskommission des NDR Sachbuchpreises steht nun fest. Hier ein Überblick über die Mitglieder der Kommission:

- Dr. Christoph Bungartz (NDR): Leiter der Abteilung Kulturevents und Musik im NDR Programmbereich Kultur

- Ocke Bandixen (NDR):Redakteur im NDR Programmbereich Kultur

- Dr. Claudia Christophersen (NDR): Redakteurin im NDR Programmbereich Kultur

- Daniel Drepper (NDR): Interimsleiter Recherchepool NDR, WDR, SZ

- Anke Knafla: ARD-Journalistin

- Dr. Ulrich Kühn (NDR): Leiter der Abteilung Kunst und Kulturjournalismus im NDR Programmbereich Kultur

- Frerk Schenker: Chefredakteur Göttinger Tageblatt und Eichsfelder Tageblatt

- Beke Schulmann (NDR): Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info

- Siv Stippekohl (NDR): Leiterin der multimedialen Kulturredaktion MV

- Annemarie Stoltenberg (NDR): NDR Kultur Literaturexpertin

- Benedikt Stubendorff (NDR): Kulturredakteur bei NDR Schleswig-Holstein

Verlage konnten je zwei Titel einreichen für den NDR Sachbuchpreis

Der NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Zur Teilnahme berechtigt sind Verlagshäuser aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Verlage konnten bis zu zwei Titel einreichen, die im Zeitraum vom 16. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2022 erschienen sind. Eigenbewerbungen von Autor:innen waren nicht möglich, ebenso sind Fachbücher, Ratgeber und Bildbände von der Preisvergabe ausgeschlossen.

Ausgezeichnete Wissensvermittlung

Aus allen Einreichungen wählt die Nominierungskommission zehn Titel für die Longlist, anschließend nominiert die NDR Sachbuchpreis Jury drei Titel für die Shortlist und kürt daraus den Siegertitel. Dieser wird als herausragende Autor:innenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro.

Starke Partnerschaften

Wie bereits im Vorjahr, wird der NDR Sachbuchpreis erneut im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes verliehen. Das bekannte und beliebte Fest der Gegenwartsliteratur bietet den perfekten Rahmen für die Verleihung. Ebenfalls wieder als Partner mit dabei ist das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius, das zum zweiten Mal seinen LifeScienceXplained-Preis vergeben wird. Dieser zeichnet junge Wissenschaftler:innen aus, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen. Dotiert ist er mit 10.000 Euro.

