Stand: 04.06.2021 06:00 Uhr Alle Informationen zum NDR Sachbuchpreis 2021

Seinen Preis für das wichtigste Sachbuch des Jahres verleiht der Norddeutsche Rundfunk in diesem Jahr zum 13. Mal und richtet ihn inhaltlich neu aus: Aus dem NDR Kultur Sachbuchpreis wird 2021 der NDR Sachbuchpreis. Ausgezeichnet wird eine herausragende Autorinnen- oder Autoren-Leistung, die aus gesellschaftlicher, kultureller oder wissenschaftlicher Perspektive Themen für ein großes Publikum erschließt und für breitere Debatten öffnet. In diesem Jahr werden der NDR Sachbuchpreis und der LifeScienceXplained - Sartorius Preis am 7. November, dem Abschlussabend des Göttinger Literaturherbstes, verliehen.