Fünfteiliger Podcast: Heimkehr

Oliver, Marvin, Ferhat: Alle drei sind nach Syrien zum IS gegangen. Nur Oliver ist wieder hier. Wie verarbeitet er die eigene Schuld? Wie gehen die Familien von Ferhat und Marvin mit dem Verschwinden ihrer Brüder, ihrer Kinder und Enkel um? "Heimkehr. Leben nach dem Terror". Podcast-Serie für NDR-Kultur von Mariam Noori und Lisa Hagen.

Im Sommer 2014 reist der damals 16-jährige Oliver N. nach Syrien aus. Er will für den Islamischen Staat kämpfen. Nach sieben Monaten im selbsternannten Kalifat wird Oliver schwer verletzt. Er beschließt zu fliehen und wird in seiner Heimat Österreich sofort festgenommen.

Mich hätte niemand aufhalten können. Also außer dass man wirklich Handschellen bekommt und dann eingesperrt wird. Die Erkenntnis, dass es falsch ist, kommt dann erst zu spät. Oliver S.

Die Panorama- Journalistinnen Mariam Noori und Lisa Hagen haben Oliver, der heute Anfang 20 ist und seine Haftstrafe verbüßt hat, ein Jahr mit Kamera und Aufnahmegerät begleitet. Herausgekommen ist das persönliche Portrait eines jungen Menschen, der vor der Herausforderung eines Neubeginns steht.

Junge Männer in Kampfmontur auf einem Foto. Lachend recken sie Waffen in die Luft. Wer sind diese Jugendlichen, die ihre Heimat zurückgelassen haben, um in Syrien einen Krieg zu kämpfen, der nicht ihrer ist? Lisa Hagen und Mariam Noori recherchieren ihre Geschichten. Oliver, Marvin, Ferhat: Alle drei sind nach Syrien zum IS gegangen. Nur Oliver ist wieder hier. Allein mit der Frage: Will mich die Gesellschaft wieder aufnehmen?

Heimkehr. Leben nach dem Terror. Feature und Podcast-Serie von Mariam Noori und Lisa Hagen.



Mitwirkende: Katrin Decker, Sebastian-Jakob Doppelbauer, Henning Hartmann und Amelle Schwerk

Regie: Beatrix Ackers

Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Corinna Kammerer

Produktion: NDR 2020



Der Podcast ist ab 4. Juli 2020 online. Bei NDR Kultur hören Sie die Serie ab dem 6. Juli bis 10. Juli 2020 immer um 19.30 Uhr.

