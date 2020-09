NDR Info

Hörspielserie: „Der V-Komplex“ von Dorian Steinhoff und Tilman Strasser

Am 1. Juni 2019 wird Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus durch einen Kopfschuss ermordet. Am 9. Oktober 2019 versucht ein Rechtsextremist in Halle an Jom Kippur jüdische Mitbürger in der Synagoge zu töten. Am 19. Februar 2020 werden in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Diese Attentate stehen in einer langen Reihe rechtsextremer Verbrechen in Deutschland. Die deutschen Sicherheitsbehörden verkannten in der Vergangenheit zu lange diese politische Dimension. Am 16. September 2020 wurde der Fall einer weiteren rechtsextremen Chatgruppe innerhalb der Polizei bekannt, dieses Mal in Nordrhein-Westfalen. In einem für September 2020 angekündigten Bericht befragt sich der Verfassungsschutz nun sogar selbst zu möglichen rechtsextremistischen Tendenzen bei den Sicherheitsbehörden. Wie sehr haben Strukturen innerhalb des Rechtsstaates mit rechtsextremen Gruppen und Gesinnungen sympathisiert oder gar zusammengearbeitet? Die Autoren Dorian Steinhoff und Tilman Strasser begannen mit den Recherchen zur - fiktionalen - Hörspielserie „Der V-Komplex“ im Jahr 2018. Der wegen der Covid-19-Pandemie mehrfach verschobene Thriller um eine V-Frau erzählt von der „Neuen Rechten“ in der Bundesrepublik, ihren Strategien und davon, wie neurechtes Denken von der Agitation in den Terrorismus führt.

Die Verfassungsschützerin Sarah Krell soll undercover die neofaschistische Bewegung "Die Befreiten" in Hannover infiltrieren – und verführt dazu Lukas. Doch während der Agentin immer mehr Zweifel an ihrem Auftraggeber kommen, liebäugelt der charismatische Anführer zunehmend mit einer gewaltsamen Durchsetzung seiner Ziele. Alle acht Folgen von „Der V-Komplex“ stehen ab 26. September zum Download in der NDR Hörspiel Box und in der ARD Audiothek zur Verfügung.

Dorian Steinhoff, geboren 1985 in Bonn, ist freier Autor und Literaturvermittler. Er veröffentlicht Prosa, schreibt für Rundfunk und Bühne, gestaltet narrative Kommunikation, lehrt und moderiert. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, Texte von ihm liegen übersetzt in fünf Sprachen vor. Derzeit arbeitet er an einem Roman über Täter und Opfer von Betrugskriminalität, einem Theaterstück über den Umgang mit geerbten Dingen und einem Requiem, das den Tod des Geldes feiert. Dorian Steinhoff ist deutscher und österreichischer Staatsbürger und lebt in Köln.

Tilman Strasser, geb. 1984 in München, arbeitet als Autor und Literaturvermittler. Er studierte Kreatives Schreiben in Hildesheim, veröffentlichte den Roman „Hasenmeister“ (Salis, 2015) und in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien. Außerdem schrieb er Drehbücher und initiierte das „Kölner Comicfestival“, das interdisziplinäre Lyrikfestival „Satelliten“, das „Leseclubfestival Köln“ sowie die Textwerkstatt „Kölner Schmiede“. Aktuell moderiert er die Lesungsreihe „zwischen/miete nrw“ und schreibt an seinem zweiten Roman. Er lebt in Köln und im Neandertal.

Credits Mit Ricarda Seifried (Sarah Krell/Katja Kolbe), Eric Klotzsch (Lukas Wächter), Uwe Preuss (Rainer Marquardt), Pit Bukowski (Rob Mattuschek), Enno Hesse (Michael Heise), Nelly Politt (Mara Dünnholdt), Justus Maier (Alex Wurster), Denis Merzbach (Raúl Obermaier), Elias Reichert (Kilian Stifter), Matti Krause (Bastian Renner), Steffen Laube (Polizist), Tobias Teschner (Polizist), Amelie Barth (Anja), Philipp Steinheuser (Simon), Frank Casali (Ferdinand), Nils Kretschmer (Philipp), Tina Seydel (Mitarbeiterin), Lola Klamroth (Sabrina), Dustin Semmelrogge (Türsteher), Markus Bachmann (Passant), Verena Plangger (Demonstrantin), Frank Büssing (Demonstrant), Andreas Laurenz Maier (Demonstrant), Nikolaus Benda (Bastian Reinhardt), Valentin Stroh (Dominik Reichardt), Johanna Gastdorf (Silke Wächter), Felix Vörtler (Hermann Wächter), Sergio Hoenen-Salas (Antifa-Mitglied), Philippe Ledun (Antifa-Mitglied), Alexandra Hespe (Student), Kerstin Thielemann (Frau Krell), Stefan Cordes (Passant), Jörg Kernbach (Passant), Benno Schulz (Polizist), Jan Maak (Polizist), Julia Roebke (Polizistin), Sebastian Schlemmer (Polizist), Lina Abozidan (Samira), Asta Nechajute (Kassiererin) und Steffen Reuber (Ladendetektiv)



Besetzung: Marc Zippel, Dagmar Titz und Stefan Cordes (WDR)

Komposition: Sommerplatte

Technische Realisation: Werner Jäger, Mechthild Austermann (WDR), Rudi Grosser, Nicole Graul und Angelika Körber (NDR)

Regieassistenz: Luise Weigert

Regie: Matthias Kapohl

Produktion: NDR 2020



Gefördert durch ein Stipendium der Film- und Medienstiftung NRW