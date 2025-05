Stand: 12.05.2025 09:57 Uhr Hörspiel: "Töven"

In Littelbüttel wird die letzte Busverbindung in die nächste Stadt endgültig eingestellt. Eine Katastrophe für Rieke und Inga, die auf die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen sind. Als Alternative installiert die Gemeinde eine "Mitfahrerbank", denn auf den Zusammenhalt der Menschen in dem kleinen Dorf ist schließlich Verlass!

Dass Theorie und Praxis weit auseinanderliegen, erfahren die eigenständigen und eigentlich lebensfrohen Frauen nur allzu schnell: Zwar werden die Freundinnen zu Lokalberühmtheiten, doch die Abhängigkeit von der Hilfsbereitschaft anderer setzt ihnen zusehends zu und lässt sie zu unkonventionellen Mitteln greifen.

Sendetermine Freitag, 06.06.2025, 21.05 Uhr NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 08.06.2025, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 08.06.2025, 20.05, NDR 1 Radio MV

Montag, 09.06.2025, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 11.06.2025, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, u.a. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Im Herbst 2023 erschien ihr jüngster Roman "Als wir an Wunder glaubten" im Insel - Verlag.

Mitwirkende

Birgit Bockmann: Inga

Meike Meiners: Rieke

Frank Grupe: Holger

Erkki Hopf: Bürgermeister

Frank Jordan: Thomsen

Till Huster: Bestatter

Birte Kretschmer: Gunda

Nele Larsen: Julia

Robert Eder: Fahrer

Musik: Bernd Keul

Technische Realisation: Christian Alpen und Philipp Neumann

Regieassistenz: Leo Schenkel

Regie: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen/NDR 2025

