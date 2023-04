Gemeinsam einsam Stand: 05.04.2023 15:06 Uhr Einsamkeit und Gemeinsamkeit - vor allem in der zweiten Lebenshälfte: davon handeln unsere ausgewählten Hörspiele und dokumentarischen Features.

Die Suche nach Liebe lässt den Menschen nicht los. Auch in der zweiten Lebenshälfte nicht. Altersglühende Seniorinnen und Senioren beim Speed Dating. Ein Junior Senior, der eine hinreißende junge Frau hat, sich aber in eine ältere verliebt. Zwei gestandene Damen, die sich hingebungsvoll um einen gerissenen Charmeur im Gefängnis kümmern. Darum geht es unter anderem in den Hörspielen, die wir für Sie ausgewählt haben. Sie alle zeigen: Freundschaft und Verbundenheit sind mindestens genauso wichtig. Ob man die oft beschworene, noch öfter idealisierte Liebe nun findet oder nicht – die Hauptsache ist, man ist: gemeinsam einsam.

Aber nicht immer gelingt es im Alter, gemeinsam einsam zu leben. In dem Feature "Einsame Männer" erzählen Homosexuelle sehr offen darüber, wie schwer es oft gerade im Alter ist, einen Lebensgefährten zu finden. Manchmal allerdings fällt das Glück auch vom Himmel. Und in dem Feature "Das kaputte Klavier" blickt die 90-jährige Künstlerin Elisabeth Mnazakanowa auf ein ereignisreiches Leben zurück, an dessen Ende vor allem die Liebe zu den Erinnerungen zum Lebenselixier wird.

"Einsame Männer": Ein Feature von Lionel Quantin

Einsamkeit: mitten in einem Raum beim Radiohören; in einem Auto, das auf einer Autobahnraststätte hält; entlang den grünen Alleen eines Waldes, wo in der Ferne ab und zu Silhouetten vorbeiziehen; während langen Fußmärschen, bei denen man mit sich selbst spricht und laut Dinge wiederkäut, ohne dass irgendwer dabei zuhört; in Cafés, wo Blicke einander ausweichen; auf der Decke einer dunklen Wohnung, wenn das gelbe Licht eines Autoscheinwerfers vorbeihuscht; im hilflosen Blick eines Kindes am Rand eines Pausenhofs ... . Einsamkeit hat viele Erscheinungsformen. Davon handelt dieses Feature, dass Sie auch am 11. April ab 20 Uhr im Radioprogramm von NDR Kultur hören können.

Hörspiel "Das wird schon. Nie mehr lieben!" von Sybille Berg

Jemanden finden, nur, um nicht allein zu sein: Zwei langjährige Single-Frauen haben endgültig genug von enttäuschter Liebe und der ewigen Suche nach dem Traumprinzen. Zu diesem Zweck haben sie gerade an Silvester einen Workshop gebucht. "Nie mehr lieben!" – heißt das Ziel, dessen erfolgreiche Verwirklichung ihnen der durchtriebene Kursleiter in Guru-Manier in Aussicht stellt. Ob das gelingt?



Sie erfahren es im Hörspiel von Sybille Berg am 12. April ab 20 Uhr auch bei uns im Radioprogramm.

Preisgekrönt: Jan Georg Schüttes Hörspiel "Altersglühen - oder Speed Dating für Senioren"

Wie flirte ich, wenn ich keine Illusionen mehr habe – oder: wie flirte ich mit einer gehörigen Portion Lebenserfahrung? Zehn einsame Menschen zwischen Ende 60 und Ende 80 möchten beim Speed Dating jemanden kennenlernen, mit dem sie die letzten Jahre ihres Lebens verbringen können. Ihre Dialoge: illusionslos und komisch - und vor allem: improvisiert. Dafür gab es 2011 den Deutschen Hörspielpreis der ARD.



Sie hören Georg Schüttes Hörspiel am 19. April ab 20 Uhr im Radioprogramm von NDR Kultur. Das Audio zum Download gibt es hier ab dem 14. April.

Kriminalhörspiel "So feine, weiße Händchen" von Christina Calvo

Elmar Zapphuber alias Dr. Gabriel von Rosenau liebt die Frauen. Und die Frauen lieben ihn. Er schenkt ihnen gestohlene Rubine und Saphire, Perlenketten und Smaragdarmbänder und wird reichlich dafür entschädigt: Mal bekommt er eine Villa in der Schweiz, mal Geld für die fingierte Firma, und zu guter Letzt bekommt er vier Jahre und acht Monate wegen Betrugs.

Zwei ältere Damen aus dem Kreis der Geschädigten beginnen sich liebevoll um den Inhaftierten zu kümmern und wollen ihm eine Zukunft aufbauen, aber Elmar ändert sich auch im Gefängnis nicht. Das Kriminalhörspiel hören Sie am 23. April ab 19 Uhr bei NDR Kultur im Radioprogramm, online hier schon fünf Tage früher.

"Szenen in beige" von Frank Schulz

Thomas Bratting, Redakteur, 59 Jahre alt, liiert mit einer blitzgescheiten 37 Jahre jungen Frau, könnte eigentlich sehr zufrieden sein. Die beiden sind glücklich miteinander und auch im Beruf ist seine Expertise noch gefragt. Doch die bedrohlich nahende sechste Null erzeugt zunehmend Stress und Unwohlsein.

Zumal ihn die junge, vor Energie nur so sprudelnde Lebensgefährtin, von ihm selbst seine "Betreuerin" genannt, ständig mit den altersbedingten Grenzen konfrontiert. Richtig kompliziert wird es, als er eine faszinierende ältere Frau kennenlernt.

Ab dem 21. April finden Sie das Audio hier zum Download, im Radioprogramm hören Sie die Komödie am 26. April ab 19 Uhr.

Weitere Informationen Frank Schulz über sein Hörspiel "Szenen in Beige" In dem Hörspiel "Szenen in Beige" geht es um einen 59-Jährigen, dem es große Probleme bereitet, 60 zu werden. Der Autor dieses Hörspiels, Frank Schulz, hat diesen Schritt bereits hinter sich.

AUDIO: "Szenen in Beige" - Produktionsreportage (3 Min) "Szenen in Beige" - Produktionsreportage (3 Min)

"Wolfgang. Ein Leben auf 20.000 Kassetten"

Nach dem Tod des Berliner Bankangestellten Wolfgang Seelbinder, finden sich in dessen Wohnung fast 20.000 Audiokassetten: Telefonate, persönliche Gespräche, Urlaubsreisen. Es scheint, als habe er sein ganzes Leben mitgeschnitten. Warum aber hat der 1938 geborene Wolfgang mit großem Aufwand versucht, seine Erlebnisse akustisch wiedererlebbar zu machen?

Was hat es mit seiner norwegischen Tochter auf sich? Der Hörfunkarchivar Christian Collet ist auf die Geschichte eines Mannes gestoßen, der Zeit seines Lebens auf der Suche nach etwas war, was festzuhalten ihm doch nicht gelang.

AUDIO: Wolfgang (52 Min) Wolfgang (52 Min)

