Alltagsrassismus stoppen? 22% der Deutschen Gesamtbevölkerung war selbst schon einmal von Rassismus betroffen - laut der jüngst veröffentlichten Studie "Rassistische Realitäten" des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Unglaubliche 22%, ein Fünftel!

Mit Hörspielen und Feature denken wir über das Thema "Alltagsrassismus" nach, der alles andere als ein Randphänomen ist.

Feature: Dekolonisiert euch!

Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Doch die gesellschaftliche Vielfalt spiegelt sich nicht in den Redaktionen und Führungsetagen der deutschen Rundfunkanstalten wider. Und so fragen die Autor*innen des Features: Was tut sich eigentlich bei den Öffentlich-Rechtlichen selbst in Sachen Vielfalt? Welche Schritte zu mehr Diversität werden unternommen? Was würde es bedeuten, eine Rundfunkanstalt zu dekolonisieren?

Autor Lorenz Rollhäuser wurde mit dem Axel-Eggebrecht-Preis 2022 für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Dienstag, 07.06.2022, 20 Uhr auf NDR Kultur.

Online ab 02.06.2022.

Hörspiel: A B C D E und ich

"A B C D E und ich" ist das Portrait eines Jungen mit Migrationshintergrund. Omo West ist 17 Jahre alt und lebt in Hamburg. Er erzählt von sich und seinen Freunden und von ihren täglichen und nächtlichen Streifzügen durch die Stadt. Es geht um Streiche, Mutproben und um das Erwachsenwerden. In einer manchmal misstrauischen Welt hilft den sechs Freunden ihr Zusammenhalt, sowohl den Argwohn überforderter Polizisten, als auch rassistische Angriffe mit Witz und Gelassenheit zu parieren. "A B C D E und ich" ist eine Art Anti-Krimi, der deeskaliert, indem er vermeintliche Straftatbestände in Lappalien zurückverwandelt.

Mittwoch, 08.06.2022, 20 Uhr auf NDR Kultur.

Online ab 03.06.2022.

In ihrem Monodrama „Pisten“ reist die Autorin Penda Diouf von Paris nach Namibia, in das Land Frankie Fredericks, den sie seit Kindheitstagen bewundert hat - Frederick ist der einzige namibische Sportler, der je eine Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen hat – und um ihrer Erinnerung und ihrer eigenen Identität nachzuspüren. Sie verbindet eindrücklich, formal wie poetisch, die Geschichte ihrer eigenen Diskriminierung als Heranwachsende (Alltagsrassismus, Racial Profiling, Sexismus) in Frankreich mit der Gewaltgeschichte Namibias während der deutschen Kolonialzeit.

Mittwoch, 15.06.2022, 20 Uhr auf NDR Kultur.

Online ab 10.06.2022.

Hörspiel: Hostel

Inmitten von zunehmendem Alltagsrassismus, Celebrity-Kult, postkolonialer Diversitätsproblematik und der Übermacht des Ökonomischen liefern sich fünf prekär und flexibel reisende Kulturarbeiter*innen unterschiedlicher Herkunft und Profession einen Spoken Word Battle ihrer Erfahrungen und Träume. Sie agieren wie vom Kulturbetrieb ferngesteuerte Avatare in einem Computerspiel, wechseln dabei ständig die Rollen, kämpfen um Stimme und Gehör und bilden zugleich eine Art „Chorkörper“ – eine multiple Identität, die Klischees dekonstruiert und Gemeinsamkeiten erkennbar werden lässt.

Mittwoch, 22.06.2022, 20 Uhr auf NDR Kultur.

Online ab 17.06.2022.

Weitere Beiträge zum Thema:

Weitere Informationen Synapsen: Dekolonisiert euch! Industrieländer beuten die Forschung in vielen Ländern der Welt aus. Doch das Wissen des globalen Südens ist viel mehr als eine Fußnote. mehr 49 Min She Likes Tech #5 - Warum ist KI manchmal rassistisch? Wenn Menschen einer Software Vorurteile beibringen, dann haben wir ein Problem mit künstlicher Intelligenz, sagt die KI-Expertin Kenza Ait Si Abbou Lyadini. 49 Min

Mehr Feature: