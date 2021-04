Sendedatum: 30.04.2021 21:05 Uhr Tiedenwessel

Mascha Anholt hat auf der Suche nach einer Lehrerstelle keine gute Karte gezogen: Statt in der Großstadt landet sie auf einer winzigen Hallig. Halb erschrocken, halb amüsiert, muss sie feststellen, dass auf einer Insel mit nur einer Handvoll Bewohner die Uhren wirklich anders ticken.

Zwar hat sie recht schnell einen Eindruck, wer es gut mit ihr meint und wer nicht, aber fast ebenso schnell bemerkt sie, dass dieser erste Eindruck sie fast immer getäuscht hat. Als sie dann auch noch erfährt, dass erst kürzlich ein Mord auf der Insel geschehen ist, verwandelt sich ihr Abenteuer in einen Albtraum.

Die Sendetermine Freitag, 30.04.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 30.04.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 02.05.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 03.05.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 03.05.2021, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 05.06.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Klaus Goldinger (geboren 1942 in Stettin) arbeitete 30 Jahre lang als freier Autor und Regisseur, überwiegend beim NDR-Fernsehen in Hamburg. Er verfasste zahllose Berichte und größere Dokumentationen im In- und Ausland zu kulturellen, sozialen, politischen und historischen Themen. Heute lebt der Autor in Ecuador.

Mitwirkende

Sonja Stein - Mascha Anholt

Birte Kretschmer - Freda Hamken

Peter Kaempfe - Arne Rönnau

Oskar Ketelhut - Lars

Rolf Petersen - Kalle Harms

Tom Rathje - Jan

Till Huster - Kneipenwirt

Musik: Serge Weber

Regie: Hans Helge Ott

Erstsendung: 04.05.2014

Eine Produktion von Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 2014.

