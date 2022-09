Dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn sik de Neveldökers oplöst hebbt, kriegt wi wedder Wulkenwark mit Sünnenschien vermengelert, un dat schall mehrstendeels dröög blieven. De Temperatur kladdert bet achteihn Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder söven Graad. De Wind dorto kümmt lau ut Süüdoost bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen un övermorgen nich veel anners as hüüt, ok de Temperatur höllt sik bi föffteihn bet negenteihn Graad. / Stand: 21.09.22 Klock 09:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch