Stand: 19.09.2022 09:30 Uhr Bronze för Düütschland

Se hebbt sik düchtig afrackert un kunnen denn an't Enn fiern: De düütschen Basketballers hebbt bi de Europameesterschop Bronze haalt. In Berlin weern se Polen mit 82 to 69 över. För Düütschland is dat eerst de drüdde EM-Medaille. // Stand: 19.09., Klock 09:30

