Kolumne: Hör mal 'n beten to "Adventskalennerwahnsinn"

Manche Adventskalender sind so teuer, dass da kein Geld für Weihnachtgeschenke bleibt, hat Lina Martschin festgestellt.

"Adventskalennerwahnsinn"

Na, ok al opreegt över Spekulatius un Leevkoken in'n Supermarkt? Denn sind Ji woll nich in't Internet ünnerwegens, dor luuert nämlich de veel gröttere Opreger. Siet Weeken vergeiht kien Dag, an de ik op Instagram kien Reklaam för Adventskalenner to sehn krigg.

Ik weet noch, domals in'e Grundschool geev dat Kinners, de so düüre Speeltüch-Kalenners harrn - un düüer, dat weern so üm de 20, 30 Euro. Dat is hüüttodaags nix!

Lever düüer un slicht, as billig un Kitsch

Meist jede Influencerin bringt ehrn egen Kalenner rut, mit de allerleeevsten persönlichen Favoriten! Blots 150 Euro, streng limiteert! Un hübsch is de! Passt allerbest in't slichte, beige Instagram-Interieur! Nich so'n kitschigen roden Schiet mit Engels un Wiehnachtsmann op oder so.

All de Kosmetikkunzerne bringt ok ehrn egen Kalenner rut - un denn sitt ik an'n Wiehnachten dor mit'n Barg an Cremes un Seren un Reinigers vun de genau een op mien egen Huuttyp passen deit un de annern 23 - tjoar. Pech harrt.

Jeden Dag wat Ne'et för de Smuckschatull

De Vagel füüert för mi aver een Smuck-Firma af: De verdrievt wohrhaftig Kalenners för 190 Euro. Dorför kriggt een denn 25 - jo, een toveel - ünnerscheedliche Smuckstücken. Jeden Dag een Paar Ohrringen oder 'ne Keed oder 'n Armband. Dormit een sik an Wiehnachten dormit behangen kann as so'n Dannenboom oder wat?!

Un vör allem: Woans schall een sik dor noch op Wiehnachten freien? Is de Sinn vun so'n Kalenner nich, de Vörfreid to wecken? För mi geiht dat jümmers noch an'n besten mit so'n eenfachen, günstigen, kitschigen Kalenner. Een lüttet Stück Schoklaad un fardig. Un Smuck kann een mi denn jo to Wiehnachten schenken. Een Deel langt mi ok.

